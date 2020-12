Après son anniversaire, Carmen Sama crée la surprise dans une école

Après la somptueuse soirée organisée à l’occasion de son 24è anniversaire, la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, s’est rendue dans son école d'enfance. Ce qu'il s'est passé.

Le geste de Carmen Sama à l’endroit des enfants de son école d'enfance

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve du roi du Couper décaler, Dj Arafat, a célébré son 24e anniversaire le mercredi 17 janvier 2020. A l'occasion, la mère de la petite Rafna Houon a organisé une somptueuse soirée dans un espace chic à Abidjan. Vêtue d’une magnifique robe laissant entrevoir une partie de sa poitrine de rêve, la veuve de Dj Arafat a véritablement illuminé cette soirée. Et elle n’a pas non plus lésiné sur les moyens. Elle a, en effet, déboursé la somme de 884.000 francs pour satisfaire ses invités.

La grande absente de cette soirée anniversaire, était l’ex petite amie de son défunt mari, Emma Lohoues, qui a tout de même laissé un joli message à la belle Carmen Sama. « Tu es magnifique bébé Caca. Puisse tes un an de plus t’accorder tout ce que tu désires, mais avant tout la Santé. J’aurai tant voulu être parmi vous ce soir, mais l’homme propose et Dieu dispose ! Amusez-vous comme on connaît faire là, on a qu’une seule vie; autant la vivre pleinement ! Si Dieu le permet on va refaire ce show-là toi-même tu sais oklm… », a écrit Emma Lolo à Carmen Sama.

Pour son anniversaire, la veuve de Dj Arafat n’a pas seulement festoyé. Elle s’est également rendue dans l'école où elle a fait l'école primaire, toujours à Abidjan où elle a rencontré ses anciennes maîtresses et des membres de l'administration de l'établissement. Carmen a profité de son passage pour offrir quelques kits scolaires et des jouets, au grand bonheur des tout-petits de son école d’enfance.