PDCI: Evacué en France, voici ce dont souffre Maurice Kakou Guikahué

Maurice Kakou Guikahué a été évacué d'urgence en France à la suite d'une dégradation de son état de santé. Après la déclaration faite par son avocat, Me Honoré Kouoto Atabi, nous en savons davantage sur le mal dont souffre le SE du PDCI.

Maurice Kakou Guikahué, « son état de SANTÉ était vraiment PRÉCAIRE »

Écroué à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), depuis le 3 novembre 2020, Maurice Kakou Guikahué traverse une période des plus éprouvantes. Le Secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), 69 ans, était en effet admis à l'Institut de cardiologue d'Abidjan, le 11 décembre dernier, à la suite d'un malaise cardiaque.

Nous apprenons par la suite que dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 décembre, le lieutenant d'Henri Konan Bédié a été évacué d'urgence en France sur un vol Air France à la suite d'une dégradation de son état de santé. De nombreuses spéculations fusaient cependant çà et là à propos du mal dont souffre l'ancien ministre de la Santé.

Me Honoré Kouoto Atabi est alors monté au créneau sur la page Facebook de PDCI 24 pour donner les dernières nouvelles de son client. « La santé du Pr MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ s'est dégradée dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire deux jours après son évacuation à l'Institut de cardiologie. On a découvert que le Pr GUIKAHUÉ a chopé la COVID-19. Toute chose qui aurait aggravé son état. Il a quand même 69 ans », a déclaré l'avocat de Guikahué, avant d'ajouter : « Il a été évacué en FRANCE dans une ambulance du SAMU jusque sur le TARMAC, parce qu'il ne pouvait pas MARCHER. Son état de SANTÉ était vraiment PRÉCAIRE. Il a été accompagné par deux MÉDECINS en plus de sa GOUVERNANTE. »

Le membre du Barreau d'Abidjan a toutefois profité de cette sortie pour lever un coin de voile sur la suite de l'évacuation du SE du PDCI : « J'ai eu le Pr MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ dans la journée d'hier. On a échangé. Aujourd'hui les SOINS vont véritablement commencer dans un HÔPITAL PARISIEN. Je souhaite que mon client recouvre sa SANTÉ. Qu'il soit rétabli pour qu'on puisse affronter la JUSTICE et que la VÉRITÉ soit manifeste. »