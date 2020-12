PDCI: Hospitalisé depuis une semaine, comment se porte Guikahué

Hospitalisé depuis près d’une semaine, Pr Maurice Kakou Guikahué se porte mieux, mais reste toujours en observation médicale à l’Institut de cardiologie d’ Abidjan où il est interné, à en croire son Conseil principal, Me Suy Bi.

Me Suy Bi: "Pr Maurice Kakou Guikahué est toujours hospitalisé depuis près d’une semaine"

On en sait un peu plus sur l'état de santé du Pr Maurice Kakou Guikahué, N°2 du PDCI-RDA, interpellé depuis mardi 3 novembre pour sédition par la justice ivoirienne. Selon Me Suy Bi, son conseil principal qui s’est confié au confrère L’ Inter, l’ex-ministre de la Santé se porte mieux mais reste toujours interné à l’Institut de Cardiologie d’ Abidjan.

« Le Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, est toujours hospitalisé depuis près d’une semaine. Les médecins doivent encore faire des examens. Ce sont des informations d’ordre médical. Nous n’en avons pas les détails », a confié l’avocat.

Le Conseiller juridique du Parti de l’opposant Henri Konan Bédié a également évoqué la situation des militants et autres responsables du PDCI, encore détenus à la Maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan, pour leurs responsabilités supposées dans les violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre dernier.

"Les autres sont encore en prison, c’est-à-dire les jeunes. Au niveau des responsables, celui qui est toujours détenu, c’est le directeur de cabinet du président Bédié (Narcisse N’Dri) que j’ai vu (...) Il va bien", a déclaré Me Suy Bi.

Le mardi 3 novembre 2020, Pr Maurice Kakou Guikahué, ainsi que plusieurs cadres du PDCI-RDA ont été arrêtés suite à une descente policière à la résidence de l’ex-président Henri Konan Bédié.

Accusés de sédition après la création du Conseil national de transition (CNT) au lendemain de la réélection du président Alassane Ouattara, ils sont toujours en attente d'un éventuel procès.