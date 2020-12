Football: Lionel Messi égale le record du Roi Pelé

Lionel Messi, la légende du football, devient le meilleur buteur de l'histoire dans un seul club avec son 643e but sous le maillot du FC Barcelone. Samedi, contre Valence en Liga, l'Argentin a égalé le «Roi Pelé» et ses 643 buts avec Santos.

Lionel Messi, record de 643è but en 748 matches officiels avec le Barça

« Ces chiffres sont impressionnants, on n’aura jamais un joueur aussi efficace dans ce club. C’est pour ça que c’est le Numero 1. Ce qu’il a fait pour ce club, c’est impressionnant », l’avait encensé son entraîneur Ronald Koeman cette semaine en conférence de presse.

L’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, 33 ans, a égalé samedi le vieux record de Pelé du nombre de buts sous le maillot du même club en marquant son 643è but en 748 matches officiels avec le Barça.

Ce but marqué de la tête au Camp Nou après un penalty qu’il a lui-même tiré et qui a été repoussé par le gardien de Valence, Jaume Domenech, permet à Messi d’égaler ce record, vieux de près de cinquante ans (Pelé avait quitté Santos en 1974 pour rallier le Cosmos de New York).

De quoi inscrire son nom de manière un peu plus indélébile au panthéon du football. Lionel Messi, selon le club barcelonais, inscrit un but tous les 1,16 matches, tandis que le Brésilien Pélé avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec Santos (soit un but tous les 1,17 matches), où il avait joué 18 ans.

Le 1er juillet dernier, « La Pulga » (« La Puce », en espagnol) avait déjà franchi un cap emblématique lors du match nul (2-2) contre l’Atlético Madrid comptant pour la 33e journée de Liga 2019-2020, Messi avait marqué le 700e but de sa carrière professionnelle, club et sélection compris, d’une astucieuse panenka sur pénalty.

Ce beau record de Lionel Mesi n'occultera, cependant, pas la prestation encore très décevante de Barcelone face à une équipe de Valence pourtant arrivée au Camp Nou en plein doute (4 matchs sans victoire, 12e au classement).

Malgré Messi, le Barça s'est montré encore très friable en défense et a été sauvé par la maladresse des attaquants de Valence.