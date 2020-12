Angleterre: Tottenham, la grosse bourde de Serge Aurier

Le latéral droit ivoirien de Tottenham, Serge Aurier a commis une grosse faute, dimanche, lors de la rencontre contre Leicester. A cet effet, il a été sévèrement critiqué par des consultants sportifs.

Serge Aurier lynché après sa grosse bourde avec Tottenham

L’équipe de Tottenham a été défaite dimanche 20 décembre par la formation de Leicester (2 buts à 0) à l’occasion de la 14e journée de la Premier League. Grâce à cette victoire, Leicester passe à la deuxième place au classement, à quatre points de Liverpool, actuel leader. Quant aux joueurs de José Mourinho, ils dégringolent à la 6e place.

Cette rencontre a également été marquée par une grossière erreur du défenseur ivoirien des Spurs, Serge Aurier, dans le temps additionnel de la première période, alors que les deux équipes étaient à égalité. En effet, le capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire a provoqué un penalty pour une violente charge dans le dos de Wesley Fofana. L’attaquant de Leicester, Jimi Vardi, en a donc profité pour ouvrir le score pour son équipe.

Cette grosse faute a été sévèrement critiquée après la rencontre. “Il y a un mot pour cela : la folie. Je dois faire attention à ce que je dis avec ce défenseur. Mais c’est une folie totale. Il n’y avait pas de danger du tout. C’est un défenseur expérimenté. Il ne réfléchit pas. Il ne pense pas ce garçon…’’, a lancé Roy Keane, ancien milieu défensif de Manchester United, aujourd’hui consultant pour Sky Sports.

Un avis partagé par Jimmy Floyd Hasselbaink, ex-attaquant de Chelsea. “C’est vraiment une faute ridicule. Je n’ai pas de mot pour cela. Mais pourquoi a-t-il besoin de faire ça ? Dans la dernière minute de la première période… C’est juste un tacle de rugby, tu ne dois pas faire ça. Il a essayé d’y arriver en poussant l’adversaire en dehors de la surface mais il a oublié où il était. C’est aussi simple que ça”, a-t-il indiqué.

La réaction de José Mourinho

Cependant Serge Aurier a été défendu par son coach, José Mourinho, qui est revenu sur la brillante prestation de son latéral droit contre Liverpool lors de la 13e journée. « Je décrirais cette faute comme une erreur, pas comme un moment de folie. Je dois admettre qu’en tant que joueur, vous devez savoir où vous êtes, que vous êtes à l'intérieur de la surface. En plus, le joueur s'éloignait de notre but sans aucun danger. Je décrirais cela comme une erreur. Je connais mes joueurs. Je connais leurs qualités et leurs petits problèmes. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et aujourd'hui il a commis cette erreur », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre. « Cette erreur nous a-t-elle coûté les trois points ? Je pense qu'il est injuste de dire cela. Si je devais parler des cas individuels, je pourrais m'adresser à d'autres joueurs dont l'attitude n'est pas ce que j'aime. Alors je dois être honnête dans mon analyse de Serge, c'est une erreur mais c'est tout ».