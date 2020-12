Retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire: Bédié prend le devant

Pour le Retour de l’ancien président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, chef de file de l’opposition, ne veut pas se faire conter l’événement. Il a acheté son pagne pour certainement être en tête de peloton pour accueillir l’ex-pensionnaire de la CPI.

Quand le retour de Laurent Gbagbo fait déjà jubiler Abidjan

Henri Konan Bédié sera-t-il à l’aéroport international d’Abidjan pour l’accueil triomphal de Koudou Laurent Gbagbo qui se prépare dans la capitale économique ivoirienne depuis l’annonce de la délivrance de ses deux passeports?

Selon l’agence ivoirienne de presse, depuis la sortie de ce beau pagne baptisé ‘'Pagne de la paix’', ivoiriens et africains épris de paix dont plusieurs responsables politiques se l’arrachent comme de petits pains. Bien qu’à l’effigie du président Laurent Gbagbo, le pagne de la paix porte à dessein les couleurs du drapeau ivoirien, Orange, Blanc, Vert pour permettre aux Ivoiriens de tous les bords politiques de le porter fièrement le jour triomphal du retour du président Gbagbo dans son pays.

Aussitôt la levée des restrictions du leader prononcée par la CPI, que ses partisans se mobilisent déjà pour lui réserver un accueil chaleureux à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Dans cette droite ligne, l’Association des Femmes Patriotes Ivoiriennes de France (AFPIF) dirigée par Léontine Topo, plus connue sous le pseudonyme de Tina Topo, a eu l’ingénieuse idée de faire confectionner un pagne à l’effigie de Gbagbo, précise la source.

Passeports en poche, Laurent Gbagbo dans le ciel ivoirien

Une initiative qui a pour but de rassembler les ivoiriens dans un esprit de paix et de tolérance, dit-on. Certains Ivoiriens attendent de voir. D'autres, de Yopougon à Gagnoa, en passant par Blauckoss, les fiefs de l'ex-président Laurent Gbagbo, jubilent déjà. Après plusieurs mois d'attente, l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo a récupéré, vendredi 4 décembre, ses deux passeports, l'un ordinaire, l'autre diplomatique, signés du président Alassane Ouattara. Ils lui ont été remis par la cheffe de cabinet du ministre ivoirien des Affaires étrangères et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Depuis son arrestation en avril 2011, Laurent Gbagbo n'avait plus de document de voyage.