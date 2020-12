La Côte d’Ivoire dans le Top 10 des économies à la croissance rapide

La croissance des économies d'Afrique continue de se renforcer. Sept des 10 pays à plus forte croissance sont sur le continent, selon Matthew Winkler, co-fondateur de Bloomberg News.

L’Afrique compte 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020

L’Afrique, loin d’être épargnée par la pandémie de COVID-19 qui continue de faire des ravages dans les économies du monde entier, se porte plus ou moins bien.

Avec ses 54 pays, l’Afrique compte 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020, fait savoir Matthew Winkler dans une interview accordée au Financial Afrik où il explique les moyens dont dispose le continent pour réorganiser son économie et prévoir ses perspectives par rapport à l’économie mondiale.

Selon Matthew Winkler, Rédacteur en chef émérite de Bloomberg News, au moins cinq économies africaines devraient rester parmi les 10 premières du monde jusqu’en 2022, selon les prévisions des économistes, compilées par Bloomberg au cours des trois derniers mois.

"Les économies de l’Éthiopie, de l’Ouganda, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Ghana, du Rwanda et du Kenya ont si bien résisté à l’impact économique de la pandémie, qu’elles figuraient parmi les 10 à la croissance la plus rapide au monde en 2020. C’est en partie une conséquence du fait que les entreprises de communication sont devenues une présence, représentant 29% de la capitalisation boursière totale du continent en 2020 contre 13% une décennie plus tôt", a expliqué l'économiste.

La transition vers une entreprise du 21e siècle axée sur la technologie dans une région où les gens sont plus jeunes que partout ailleurs, se reflète dans le paysage changeant des 1 300 sociétés côtées en bourse qui composent l’Afrique, ajoute-t-il.

Sur la base des données compilées par Bloomberg, les actions des 200 plus grandes entreprises publiques d’Afrique subsaharienne, se sont appréciées de 13% cette année l’indice comparable des marchés émergents ayant progressé de 12% et l’indice de référence plus risqué du marché frontalier ayant perdu 3%.

Toujours selon le media, les mêmes 200 entreprises africaines se sont appréciées de 324% sur cinq ans, alors que le marché émergent se redressait de 67% et que le marché frontalier augmentait de 27%.

Les stars de la technologie comprennent Cartrack Holdings Limited, le fabricant de logiciels basé à Johannesburg qui collecte les données des véhicules transmises pendant la conduite, offrant aux utilisateurs des informations sur la sécurité et les performances ; le cours de son action a augmenté de 76% jusqu’à présent en 2020.

CBZ Holdings Limited, la banque basée à Harare, au Zimbabwe, avec une activité numérique en plein essor, a été 11 fois plus précieuse cette année que l’année dernière. MTN Nigeria Communications PLC, le service de télécommunications basé à Lagos, au Nigéria, bénéficiant notamment des verrouillages de Covid-19, a augmenté de 58% en 2020; le reste des télécommunications mondiales était en baisse de 1%.