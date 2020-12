Safarel Obiang à Ariel Sheney: ''Ton problème est que tu es trop gonflé''

Après s'en être pris récemment aux promoteurs de spectacles ivoiriens, Ariel Sheney a reçu les foudres de son collègue, Safarel Obiang.

Couper-décaler: Les vérités crues de Safarel Obiang à Ariel Sheney

L'artiste Couper-décaler, Ariel Sheney, a récemment exprimé son mécontentement contre certains promoteurs de spectacles ivoiriens. S'exprimant sur les concerts organisés à Abidjan durant ces fêtes de fin d'année, Le Petit Nouchi d'Abobo a reproché aux promoteurs de spectacles ivoiriens de laisser pour compte les artistes locaux au profit des chanteurs étrangers.

«On a passé 8 mois sans travailler. Après tout çà, je pensais qu’on allait avoir des concerts ivoiriens. Malheureusement, les promoteurs de spectacles ont préféré prendre des artistes étrangers. L'Ivoirien est quand même méchant. Les promoteurs de spectacles, vous êtes méchants », a déclaré Ariel Sheney à viberadio.

Puis d’ajouter: «Je ne savais pas qu’il y avait autant d'argent pour faire venir des artistes de l’extérieur. Je n’ai pas envie de dire les cachets de ces artistes étrangers, de peur que je ne frustre certains. Ce sont des cachets exorbitants… Je ne savais pas que vous aimez autant les artistes étrangers à tel point de rabaisser vos artistes ivoiriens», a-t-il déploré.

Une déclaration qui a suscité de nombreuses reactions dont celle de son collègue Safarel Obiang, avec qui il est en froid depuis quelques mois.

"Les deux musiques phares de la Côte d'ivoire sont le Zouglou et le Couper-décaler. Tu as fui le Couper-décaler pour aller faire Zouk. Maintenant les promoteurs vont chercher les vrais faiseurs de zouk, les Gims, Fally, etc. et tu te plains'', a confié Safarel Obiang à First Mag Le Vrai.

Puis l'artiste d'ajouter: "Tu vas toujours rester un môgô (homme) du Couper-décaler. Si tu vas faire zouk, tu vas toujours taper poteau parce que tu fais pas danser. Tu fais Zouk, pourtant tu as un nom de Couper décaler sur toi. Ton problème est que tu es trop gonflé. Tu n'es pas encore arrivé quelque part mais c'est toi qui es gonflé", a-t-il insisté.