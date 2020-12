Législatives 2021: Le FPI de Gbagbo veut rafler tous les postes

Le Front populaire ivoirien (FPI) a annoncé, à l’issue d’un comité central ordinaire tenu mardi 22 décembre 2020, sa participation effective aux élections législatives, municipales et régionales à venir.

Le FPI se donnera les moyens de "gagner" les prochaines législatives

«Le Front Populaire Ivoirien (FPI), tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales, et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner », a annoncé le parti de Laurent Gbagbo.

Les prochaines élections législatives devraient probablement se dérouler dans le mois de mars 2021, selon certaines sources. Mais, contrairement au scrutin présidentiel qui s’est déroulé dans un contexte de violence généralisée, le pouvoir et l'opposition s’attèlent à trouver de façon consensuelle, les dispositions d'organisation d'un bien meilleur scrutin électoral. Un dialogue politique s'est ouvert à cet effet depuis le lundi 21 décembre et réunit sur la même table de discussions, PDCI-RDA, EDS, AFD, RHDP ainsi que les organisations de la société civile.

« Le Front Populaire Ivoirien répondra à toutes les invitations du Gouvernement au dialogue politique qui doit porter sur l’ensemble des conditions pouvant permettre de restaurer la démocratie et une paix durable en Côte d’Ivoire », indique le Parti qui rappelle que le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo constitue sa priorité absolue. "Le Comité Central considère le retour du président Laurent GBAGBO comme la priorité absolue de son combat et instruit toutes les structures du Parti de se mobiliser à cette fin", apprend-on.

Acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle en Belgique, est entré en possession de ses passeports ordinaire et diplomatique depuis le 4 decembre 2020. Il compte regagner Abidjan, après 9 ans d'absence et a même déjà instruit Dr Assoa Adou à l'effet de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour convenir des modalités de son retour.