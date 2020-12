Décès de Dj Arafat: Ce qui se passe entre Carmen Sama et Siro

La belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, a rendu un vibrant hommage au chanteur zouglou, Siro.

Carmen Sama à Siro: ''Merci d'être toujours là pour moi, je te serai reconnaissante toute ma vie''

L'article zouglou, Siro, a activement participé aux obsèques du roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Bien que n'étant pas très proche du boss de la Yorogang, le fidèle compagnon de Yodé a justifié sa présence au sein du comité d’organisation des obsèques du Beerus Sama.

‘’J’ai eu l’appel de Youyou Toit Rouge (ex manager de Dj Arafat) me demandant de piloter les obsèques de Dj Arafat … et vu qu’il y avait des soucis avec Mory (Molaré), j’ai donné l’idée de choisir Kenzo… Arafat, c’est mon petit frère. Il y a beaucoup de choses qui nous liaient. Dans une organisation, il faut toujours des gens de confiance…‘’, avait expliqué Siro au cours de l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv.

Chargé de réceptionner les dons durant les obsèques, Siro a veillé à ce que la répartition se fasse dans la transparence. Certains proches de feu Dj Arafat ont même affirmé que n'eût été la présence de Siro, les enfants ainsi que la veuve, Carmen Sama, n'auraient très certainement rien reçu des nombreux dons.

''Nous, notre rôle, c’était de veiller à ce que chaque don puisse parvenir aux ayants-droit et c’est ce que nous avons fait’’, avait indiqué Siro qui est devenu, depuis lors, très proche de Carmen Sama. Cette dernière qui a récemment célébré son anniversaire, a rendu un vibrant hommage au chanteur Zouglou.

''Pas de mot pour te qualifier. Tu m'as montré que deux personnes de familles différentes peuvent devenir frère et soeur. Mon grand frère, tu sais quelle place tu occupes dans mon coeur. Merci d'être toujours là pour moi. Je te serai reconnaissante toute ma vie'', a déclaré Carmen Sama dans un story sur Instagram.