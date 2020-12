Thomas Tuchel viré du PSG : Pochettino, Allegri, Motta annoncés

Thomas Tuchel limogé de son poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le PSG a décidé, ce jeudi 24 décembre 2020, de se séparer de l’encadreur allemand, six mois avant la fin de son contrat.

Thomas Tuchel l: "Dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football"

Pochettino, Allegri, Motta seraient les 3 trois entraîneurs grands favoris pour remplacer Tuchel à la tête des champions de France, des médias français. Thomas Tuchel en a été informé dans la nuit par ses dirigeants.

Le Paris-SG avait pourtant écrasé Strasbourg (4–0) mercredi soir au Parc des Princes. La première place du groupe obtenue en Ligue des champions n’a pas suffi à sauver l’entraîneur allemand. La décision intervient au lendemain des déclarations de Thomas Tuchel à la chaîne allemande Sport 1. Il avait déclaré que "dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football". Thomas Tuchel était sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021.

La succession à Tuchel ouverte

Depuis cette annonce, une autre fenêtre s’ouvre sur l’avenir du club français en quête d’un nouvel entraineur pour terminer la saison et surtout envoyer le PSG dans quatuor final de la League des champions. Le favori à la succession de Thomas Tuchel est un ancien de la maison : Mauricio Pochettino.

L’Argentin a évolué comme joueur au PSG entre 2001 et 2003 et connaît donc déjà le club. Âgé de seulement 48 ans, il dispose d’une bonne côte sur le marché après son brillant passage à Tottenham où il a fait progresser l’équipe d’années en années jusqu’à l’amener en finale de Ligue des champions pour la première fois de son histoire en 2018-2019. Comme Tuchel au PSG, un début de saison moyen après sa finale de Ligue des champions, lui a coûté sa place sur le banc des Spurs.

Pochettino a pour lui une volonté de faire jouer ses équipes, ce qui colle bien avec les envies des dirigeants parisiens, et a une personnalité plus consensuelle que celle de Tuchel. Un autre argument à sa nomination et pas des moindres, l’Argentin a toujours voulu entraîner Paris. Massimiliano Allegri, 53 ans, un grand ami de Leonardo, est cité parmi les élus. L’Italien est sans club depuis son départ de la Juventus Turin il y a un an et demi.

Il a pour lui un CV garni d’un beau palmarès avec l’AC Milan et la Juventus ( 6 titres en Serie A) et une expérience de taille dans le football européen. Allegri a de la poigne et sait gérer les stars et les egos, pas une mince affaire dans le vestiaire parisien comme l’a confirmé le passage des derniers entraîneurs.

La dernière solution serait de confier les rênes à Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain du club de la capitale (2012 à 2018) pourrait enfin voir son vœu d’entraîner l’équipe première, exaucé après avoir coaché les U19 une année en 2018-2019.

Un désaccord sur le projet avec Antero Henrique l’avait poussé à partir et à tenter sa chance en Italie, au Genoa, pour une expérience très mitigée de dix matches. Désormais le directeur sportif espagnol n’est plus à Paris et cela pourrait changer les choses avec Leonardo en place.