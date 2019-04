Football-PSG: L'Ivoirien Nicolas Pépé dans les petits papiers de Thomas Tuchel

L'international ivoirien, Nicolas Pépé, est desormais la priorité de l'entraineur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui tient absolument à déloger l'attaquant ivoirien du LOSC lors du prochain mercato, à en croire plusieurs médias français.

Nicolas Pépé, priorité absolue de Thomas Tuchel

Nicolas Pépé a été très étincellent dimanche dernier lors de la victoire de Lille face au PSG (5-1). Auteur d'un but et deux passes décisives, l'attquant des Eléphants de Côte d'Ivoire, a, durant toute la rencontre, causé des misères aux defenseurs parisiens sous les yeux admirateurs du technicien allemand Thomas Tuchel, qui s'est donc donné pour principal objetctif de recruter le jeune attaquant agé de 23 ans.

Le quotidien français, Le Parisien, explique que le technicien du club de la capitale apprécie « la vitesse, la polyvalence, l’adresse, le volume et le sens tactique » de l’attaquant du LOSC, auteur d’une saison remarquable (19 buts et 11 passes décisives en Ligue 1). Le Psg devra, cependant faire face à une rude concurence puisque l'Ivoirien est actuellemnt sollicité par plusieurs grosses écuries en Europe.

Ces grands clubs qui se bousculent pour Nicolas Pépé

Le depart de Nicolas Pépé de Lille à la fin de saison est certain et quasiment acquis. Le président du club Gérard Lopez a lui même confirmé cela la semaine dernière. Les sollicitations se multiplient. Téléfoot expliquait dimanche dernier que Chelsea souhaitait en faire le successeur d’Eden Hazard (28 ans) en cas de départ de ce dernier au Real Madrid.

France Football a également indiqué que l’Inter Milan avait lancé une première offensive à 60 M€ (plus de 39 milliards de Fcfa). Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich sont également à l’affût sur ce dossier pour un transfert avoisinant les 80 M€ (plus de 52 milliards de Fcfa). La bataille est donc lancée et les enchères démarreront officiellement à la fin du mois de mai. .