France: Emmanuel Macron guéri d’un "Covid carabiné"

Testé positif au Covid-19 le jeudi 17 décembre, Emmanuel Macron, isolé à La Lanterne après avoir ressenti quelques symptômes du virus, serait guéri.

Macron mobilisé sur les principaux dossiers d'actualité

Le président français « ne présente plus de symptômes » à la fin de sa période d’isolement, ce jeudi 24 décembre 2020. Pris en charge par le médecin-chef de la présidence de la République, Jean-Christophe Perrochon, le chef de l’État Emmanuel Macron « ne présente plus à ce jour de symptômes » et « l’isolement du président de la République peut donc s’arrêter au terme de 7 jours », a annoncé la présidence.

Selon l’Élysée, « durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d’actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir ».

Anniversaire en mode isolement

Souffrant d'un "Covid carabiné", d’après un ministre interrogé par BFM TV, Emmanuel Macron a fêté son 43e anniversaire en solitaire mais va retrouver Brigitte à l’occasion des fêtes de fin d’année, notamment pour le réveillon de Noël en couple. Dans son communiqué, Emmanuel Macron souhaite aux Français de joyeuses fêtes et « tient à quelques heures de Noël, à rappeler l’importance des gestes barrières » et de « la limitation du nombre de contacts quotidiens face à cette épidémie ».

Plusieurs dirigeants étrangers lui ont envoyé des messages de soutien, dont le Président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique Boris Johnson. En France, Marine Le Pen lui a aussi souhaité "un rétablissement rapide et sans séquelles". Pas moins de cinq dirigeants européens ont annoncé s’isoler par précaution: les chefs de gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel, belge Alexander De Croo, portugais Antonio Costa (testé négatif hier soir), espagnol Pedro Sanchez, ainsi que le président du conseil européen Charles Michel.

Notons, par ailleurs, que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, cas contacts d'Emmanuel Macron, ont mis fin à leur période d'isolement après des tests négatifs au Covid-19.