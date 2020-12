Affaire Maître Gims - Ariel Sheney: Safarel Obiang crache ses vérités

Une photo de Maitre Gims en compagnie d'Ariel Sheney, postée sur les réseaux sociaux, a mis Safarel Obiang dans tous ses états.

Quand Safarel Obiang fait la morale à Ariel Sheney

L'artiste Couper-décaler, Ariel Sheney, était très remonté contre les promoteurs de spectacles ivoiriens à qui il reprochait de privilégier les artistes étrangers au détriment des artistes ivoiriens lors des concerts de fin d'année prévus à Abidjan.

«On a passé 8 mois sans travailler. Après tout çà, je pensais qu’on allait avoir des concerts ivoiriens. Malheureusement, les promoteurs de spectacles ont préféré prendre des artistes étrangers. L'Ivoirien est quand même méchant. Les promoteurs de spectacles, vous êtes méchants », avait déclaré Ariel Sheney à viberadio.

Puis d’ajouter: «Je ne savais pas qu’il y avait autant d'argent pour faire venir des artistes de l’extérieur. Je n’ai pas envie de dire les cachets de ces artistes étrangers, de peur que je ne frustre certains. Ce sont des cachets exorbitants… Je ne savais pas que vous aimez autant les artistes étrangers à tel point de rabaisser vos artistes ivoiriens», avait-il déploré.

Une sortie qui a certes suscité une vive polémique, mais qui n'a pas empêché l'arrivée de certains artistes étrangers en Côte d'Ivoire. Maître Gims, Fally Ipupa, Ninho et bien d'autres sont effectivement venus à Abidjan pour honorer leurs engagements.

Après son concert du 25 décembre, Maitre Gims a été invité à un déjeuner par le ministre Patrick Achi. Ariel Sheney qui était également de la partie, a posté une photo de lui en compagnie de l'artiste français d'origine congolaise. ''Bon retour grand frère'', a-t-il écrit en légende.

De quoi susciter le courroux de Safarel Obiang. "Petit m... là, donc tu prends photo avec eux maintenant ... Tu as oublié que Maitre Gims est l'ami de Dj Arafat. C'est pas toi qui as dit, faut pas ils vont venir faire concert içi. Tu as vu comment la terre tourne (...) Toi même, si tu vas faire concert dans un pays et à une semaine du concert, un artiste de ce pays se lève pour faire une vidéo, comme tu l'as fait, est-ce que cela va te plaire? Faut bien réfléchir. Choisis bien tes moments auxquels tu fais tes vidéos à la c... là, parce que c'est vu comme un boycott, et ça peut gâter pour les autres'', a lancé Safarel Obiang.