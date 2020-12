Economie mondiale: La Chine détrônera les États-Unis d'ici à 2028

L'économie chinoise est en passe de supplanter celle des États-Unis. La Chine deviendra la première économie mondiale dès 2028, selon le think tank britannique, CEBR.

La Chine, première économie mondiale en 2028 devant les Etats-Unis

La compétition entre la Chine et les États-Unis pourrait bien tourner à l'avantage de Pékin plus tôt que prévu.

Dans son classement annuel des perspectives de croissance de 193 pays, le Center for Economics and Business Research (CEBR) indique que la Chine a réussi à rebondir rapidement après la crise du Covid-19, avec une croissance prévue de 2 % en 2020. Cinq ans plus tôt qu'anticipé, c'est-à-dire en 2028, la Chine supplantera les États-Unis dont les dirigeants peinent actuellement à s'entendre sur un budget de relance.

« La grande nouvelle dans cette prévision est la vitesse de croissance de l’économie chinoise. […] Nous nous attendons à ce qu’elle dépasse les États-Unis cinq ans plus tôt que prévu il y a un an », a déclaré Douglas McWilliams, vice-président du CEBR. La Chine en revanche profite pleinement de sa gestion, jugée par le Centre for Economics and Business Research, « habile » de la crise sanitaire née sur son sol.

L’économie des États-Unis devant se contracter de 5 % cette année, la Chine réduira donc l’écart avec son plus grand rival, poursuit le CEBR. Le produit intérieur brut mondial devrait reculer de 4,4 % cette année, soit la plus forte baisse en un an depuis la Seconde Guerre mondiale, précise The Guardian. Notons que la part de la Chine dans le PIB mondial est passée de 3,6 % en 2000 à 17,8 % en 2019 et continuera de croître, prévoit le CEBR. La Chine pourrait dépasser le seuil de revenu par habitant de 12 536 $ (10 276 €) et devenir un pays à revenu élevé d’ici 2023.