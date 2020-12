Dj Arafat: Tout se gâte entre Tina Glamour et son oncle Marc Zopo

Copieusement savonné par sa nièce Logbo Valentine alias Tina Glamour, l’oncle de feu Dj Arafat, Marc Zopo a pris une décision.

Marc Zopo: ‘’Je décide de me retirer de tout ce qui concerne Arafat’’

Dans sa dernière vidéo publiée sur sa page Facebook le 25 décembre 2020, dans laquelle elle s’expliquait sur le comportement de sa fille Bb Carla, la mère de feu Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, avait également tenu des propos injurieux contre Marc Zopo, l’oncle de Dj Arafat, qui a joué le rôle de porte-parole de la famille lors des obsèques du Daishikan.

‘’Arafat ne le connaissait pas… Il attend l'argent de funérailles pour vivre. .. Marc Zopo qui est invité sur des plateaux de télévision ne connaît pas mes enfants. Il s'autoproclame porte-parole de ma famille. C'est un usurpateur. Je ne le connais pas. Arafat, de son vivant, ne le connaissait même pas‘’, a indiqué La Djadja. Puis d’ajouter: ‘’avec tout le respect que je dois à ma mère, je précise que ce Marc Zopo est le c... de ma mère. C'est ma mère qui l'a introduit dans l'organisation des obsèques de mon fils. Maman, quand on a un chien de cette race comme lui, on l'apprivoise. C'est un déréglé, un voleur qui n'attend que l'argent de funérailles pour vivre".

De son côté, Marc Zopo qui dit ne plus supporter les injures publiques, a pris une importante décision. ‘’Je suis celui qui a porté haut le flambeau des obsèques de Dj Arafat. Mais fatigué d'être chaque fois insulté par ma nièce Tina Glamour. Je décide de me retirer de tout ce qui concerne Arafat…Je ne ferai pas comme toi Tina. Je ne vais pas te proférer des injures. Mais Tina, va récupérer ta fille Bébé Carla qui vit actuellement dans des maisons sicobois. Je me consacre désormais qu'à ma petite famille‘’, a soutenu Marc Zopo dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.