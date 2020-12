Bb Carla, sœur de Dj Arafat: ''Je suis en train de mourir à petit feu''

La soeur cadette de Dj Arafat, Bb Carla, est actuellement dans une situation assez pénible. Dans un message posté sur son compte Facebook, elle a appelé à l'aide.

Bb Carla: ''Je ne veux pas mourir comme mon défunt frère (Arafat). Aidez-moi"

Carla Kéké ou encore Bb Carla, soeur cadette de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, n'en finit plus avec les polémiques. A quelques jours de la célébration de la première année du décès du roi du Couper décaler, cette jeune fille âgée de 21 ans, s'est fait remarquer en s’attaquant publiquement à sa mère Logbo Valentine alias Tina Glamour.

‘’Je n'ai jamais eu l'affection réelle d'une mère ; elle n'a jamais été là pour m’écouter. J’ai toujours été triste dans mon enfance jusqu'à présent (...)'', avait-elle publié sur Facebook.

Quelques mois après cette vive polémique, Bb Carla s'est retrouvée à nouveau au cœur d’un autre scandale. En effet, la sœur cadette du Beerus Sama a été citée dans une affaire de vol de téléphone portable. Un appareil appartenant à un jeune Ivoiro-Marocain du nom de M. Ayoub.

Des agissements qui ont très certainement mis en colère l'entourage de Bb Carla. Lâchée par tous ses proches, la jeune fille, qui traîne depuis des mois une plaie au pied, a appelé à l'aide, à travers un message publié sur Facebook, dimanche après-midi.

''ça ne va pas chez moi, j’ai toujours mal au pied. Je faisais mon pansement chaque deux jours, mais je n'arrive plus à le faire parce que ça ne va pas chez moi. Ma mère (Tina Glamour) est toujours fâchée contre moi. Mon tonton Badro est fâché contre moi, et d'autres personnes. Ma belle-sœur (Carmen Sama) ne me parle pas et ne veut même pas me sentir. Pas grave, c’est la vie'', a écrit Bb Carla.

Puis d'ajouter: ''j'aimerais demander pardon à tous ceux à qui j'ai fais du mal et du tort. Je suis vraiment désolée. Je veux changer cette nouvelle année, être une autre personne et j'ai besoin d'aide. Je suis prête à écouter et à obéir. Mon pied pourrit et je suis entrain de mourir à petit feu. Je ne veux pas mourir comme mon défunt frère. Aidez-moi'', a-t-elle imploré.

BB Carla a tout particulièrement adressé un message à Carmen Sama: ''Pour tout le respect que j'ai pour toi, grande sœur Carmen, aide moi, ça ne va pas. Je ne sais pas encore ce que je t'ai fait et tu ne m'aimes pas comme ta propre petite sœur mais tu restes toujours ma belle sœur parce que c'est toi, mon défunt frère Houon ange Didier a chosie'', a-t-elle indiqué.