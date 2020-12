Législatives : Le député (ex pro-Soro) Alpha Yaya Touré exclu du RHDP

Le député Alpha Yaya Touré exclu du RHDP, du moins par la coordination de la Bagoué, dans le cadre des prochaines élections législatives. Celle-ci refuserait qu'il la représente à la prochaine l'élection legislatives de 2021.

Législatives 2021 : Alpha Yaya Touré exclu du RHDP, Bruno Koné soupçonné

Alpha Yaya Touré exclu du RHDP, selon une information d'InfotrackerMédia. Le député sortant de la circonscription de Gbon-Kolia, ex-proche de Guillaume Soro, qui avait opéré un revirement spectaculaire pour rejoindre le RHDP du président Alassane Ouattara, n'aurait pas bénéficié de la confiance du ministre Bruno Nabagné Koné, coordonnateur régional RHDP de la Bagué.

« Le député sortant qui avait gagné à deux reprises dans sa localité (législative et municipale) en qualité de candidat indépendant face à des représentants de l’ex-RDR, n’a pas été retenu pour les élections législatives du 6 mars 2021 », révèle le Média.

Cette source précise que le concerné est en attente d’une notification officielle de sa coordination régionale, avant de se résoudre à aller en indépendant ou non. Cette situation, faut-il le souligner, était plus ou moins prévisible. Et ce, d'autant plus que l’ex-homme de main de Guillaume Soro avait été relégué au second plan dans la Bagoué, lors de la campagne présidentielle qui a conduit à la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

A cela, il faut ajouter l’humiliation dont-il avait fait l’objet, moins de trois semaines avant la présidentielle, dans la cour du Parlement ivoirien, alors qu’il se préparait à animer un point de presse relatif au giga-meeting de l’opposition, qui devait se tenir le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny d’ Abidjan-Plateau.

Le député sortant de Gbon-Kolia s’était vu prié publiquement, par les agents commis à la sécurité de l’Hémicycle, de quitter l’enceinte de l'Assemblée nationale. Au point de susciter une colère noire chez ses collaborateurs du moment, dont l’activiste des réseaux sociaux Zasso Patrick dit (En Global).

Alpha Yaya Touré exclu du RHDP va-t-il sacrifier à la notion de la discipline du Parti ou entrera-t-il en "rébellion" comme ce fut le cas lors des municipales de 2018 ? Nous en saurons davantage les prochains jours.