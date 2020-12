Frappé par la covid 19, DJ Rodrigue raconte son calvaire

Le chanteur ivoirien DJ Rodrigue revient de loin. Dans une publication sur sa page Facebook, le faiseur de couper décaler désormais installé en France a annoncé être guéri de la maladie à coronavirus. Boni Kouadio Raphaël-Rodrigue, de son vrai nom, raconte avec frayeur les moments douloureux qu'il a connus.

DJ Rodrigue guéri de la covid -19

DJ Rodrigue fait partie des artistes couper décaler qui ont participer au positionnement de ce concept musical sur la scène du showbiz africain. Après plusieurs succès, le maitre de "l'atalaku en attié" pose ses valises dans l'hexagone où il vit depuis. Loin des radars pendant un moment, DJ Rodrigue a livré les véritables raisons de son silence. "Je viens de vivre la pire expérience de ma vie. J'AI LE #CORONAVIRUS. Absent depuis toute cette période de fête, je luttais sur mon lit d'hospitalisation entre la vie et la mort. En manque de respiration, branché sous des appareils, je ne dois ma vie qu'à Dieu le créateur", a écrit l'artiste sur sa page Facebook le mercredi 30 décembre 2020.

"Miraculeux je le suis ! Non pas parce que je suis le plus aimé, mais je suis juste chanceux d'être encore parmi vous pour vous exprimer quelques mots chers Fans, amis et parents. La covid 19 n'épargne personne. Elle n'a pas laissé cette chance à mon petit frère parti il y a quelques mois, elle n'a pas non plus laissé une seconde chance à ces milliers de personnes décédées", a ajouté DJ Rodrigue.

Le DJ ivoirien estime que le Créateur lui donne une seconde chance d'être encore de ce monde. "De ma convalescence, je voudrais remercier chacun de vous pour vos prières, vos nombreux appels et messages. Remercier tous ces prophètes et pasteurs qui ont fait le déplacement jusqu'à mon chevet pour des prières", s'est-il exprimé. Il faut noter que le staff de l'artiste avait gardé en toute confidentialité l'information sur l'état de santé de l'auteur de l'album "Confirmation".

Le frère cadet de DJ Rodrigue, Boni François, est décédé des suites du coronavirus en mars 2020. "Aujourd'hui, c'est fini pour moi. Mon petit frère vient de décéder. Mon propre petit frère Boni François. Mon Dieu, je veux mourir. Que le seigneur me prenne. Pourquoi ?", écrivait DJ Rodrigue à la disparition de son frangin.