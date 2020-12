Titrologie du 31 décembre 2020 : Affi N'guessan libéré-Titrologue

La titrologie du 31 décembre 2020 est fortement marquée par la libération de Pascal Affi N'guessan après 53 jours de détention. Le titrologue constate que la presse ivoirienne revient largement sur la mise en liberté du président du Front populaire ivoirien (FPI) survenue le mercredi 30 décembre. Le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition n'échappe pas à la plume des médias locaux.

Titrologie du 31 décembre 2020 : Affi N'guessan retrouve les siens-Titrologue

Pascal Affi N'guessan est libre depuis le mercredi 30 décembre 2020. L'information est reprise en boucle dans la titrologie du 31 décembre 2020 par la presse ivoirienne. "Après 53 jours de détention au secret, Affi de retour ! ", écrit le quotidien Notre Voie, proche du Front populaire ivoirien. La nouvelle de la libération du député de Bongouanou est également partagée par Aujourd'hui qui barre à sa Une : "Affi N'guessan libéré après deux mois de captivité".

Dans la titrologie du 31 décembre 2020, L'Inter nous apprend que bien que libéré, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo est "placé sous contrôle judiciaire". Sur le même sujet, Le Temps précise qu'Alassane Ouattara a fait libérer Pascal Affi N'guessan, car il était "acculé de toutes parts". Pour sa part, Le Nouveau Réveil note qu'une fois en liberté, l'opposant ivoirien a exprimé sa gratitude envers Bédié et tous les démocrates.

Le Patriote préfère accorder sa couverture aux futures législatives prévues pour le 6 mars 2021. Le journal qui défend les idéaux du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) rapporte des propos d'Alassane Ouattara qui assure que "tous les partis politiques ont indiqué leur accord" pour la tenue de ces joutes électorales. Le journal conduit le titrologue dans la vie du Fonds d'entretien routier (FER) dont la performance est saluée par son conseil d'administration. À la Une de Le Nouveau Courrier, le professeur Alphonse Sekré Gbodjé présente sa recette "pour une paix durable en Côte d'Ivoire".

Titrologie du 31 décembre 2020 : "Alassane Ouattara souffle le chaud et le froid"

Abidjan 24 marque une grosse interrogation à sa Une et cherche à savoir si la libération d'Affi N'guessan représente un "gros cadeau de fin d'année à l'opposition" de la part du chef de l'Etat. En tout cas, selon Le Matin qui rapporte les propos du président ivoirien, la Côte d'Ivoire est "sur la voie de la consolidation de la paix". Notre confrère en veut pour preuve la reprise du dialogue politique entre Henri Konan Bédié et son "frère cadet" après le 15 janvier 2021. À propos du dialogue politique, Aujourd'hui informe le titrologue que "l'opposition dénonce un rapport vide et imprécis". Pendant ce temps, dans les colonnes de Le Nouveau Courrier, Abou Cissé revient sur les événements de Guézon et appelle au désarmement des dozos.

La titrologie du 31 décembre 2020 touche aussi le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le Temps dévoile une "note confidentielle sur le retour de Gbagbo et les législatives". Notre confrère ne manque de nous faire savoir que "le cardinal Kutwa crache encore ses vérités" concernant le dialogue, la paix et la réconciliation. L'Essor est formel, Fatim Bamba, la veuve d'Amadou Gon Coulibaly, "doit rester loin de la politique" pour le respect de la mémoire du défunt Premier ministre.

À l'occasion de la fin de l'année, Notre Voie dresse le bilan économique 2020 de la Côte d'Ivoire et pointe du doigt une "gestion chaotique des fonds covid-19". Nouvelles Générations enfonce le clou en dénonçant les difficultés de l'économie ivioirienne. Le journal indique un déficit budgétaire de plus de 1300 milliards de francs CFA. L'Inter propose un retour sur les événements qui ont marqué 2020. "Le chef de l'Etat s'adresse à la Nation aujourd'hui", peut-lire à la Une de Fraternité Matin.