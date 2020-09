Clash Adjoumani-cardinal Kutwa : Un proche de Soro se positionne

Le cardinal Jean Pierre Kutwa est au centre de vives critiques de la part de cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) après avoir ouvertement dénoncé la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020. Vivement critiqué par Kobenan Kouassi Adjoumani, l'archevêque d'Abidjan a reçu le soutien d'un proche de Guillaume Soro.

Le cardinal Kutwa soutenu par le camp Guillaume Soro

Kobenan Kouassi Adjoumani est très remonté contre le cardinal Jean Pierre Kutwa. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural s'est dressé contre le guide religieux qui ne souhaite pas voir Alassane Ouattara prendre part à la présidentielle d'octobre. L'archevêque avait clairement signifié que la candidature de l'actuel chef de l'État "n’est pas nécessaire". Très remonté contre l'autorité religieuse, le porte-parole principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix s'est déporté à la cathédrale Saint-Paul pour tirer les choses au clair. M. Adjoumani, accompagné de cadres catholiques du parti au pouvoir, a pris place dans ce lieu de culte afin de répondre au cardinal Kutwa.

"Éminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de ton que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d’appeler à l’unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l’apaisement de tous les esprits, pourrait dans les mains d'acteurs mal intentionnés ouvrir la voie à l’exacerbation inutile des tensions, à un moment crucial de la vie de la Nation", a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani dans un communiqué. El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro, n'a pas voulu se tenir loin de cette affaire. "Fervant musulman, j'apporte tout mon soutien au cardinal Kutwa qui vient d'être attaqué, au sein de la cathédrale, par nos amis, et non des moindres, du Restaurant", a écrit le cadre de Générations et peuples solidaires (GPS) sur sa page Facebook.