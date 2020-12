Message de fin d'année : Bédié noircit le bilan de Ouattara

Dans son message de fin d'année 2020, Henri Konan Bédié a passé en revue la gestion d'Alassane Ouattara. Le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), parti politique d'opposition, a peint un sombre tableau de la gouvernance de son ancien allié.

Bédié clashe Ouattara dans son message de fin d'année

Henri Konan Bédié n'a pas du tout été tendre envers son "frère cadet" Alassane Ouattara. Le message de fin d'année du chef de file de l'opposition ivoirienne a un goût particulièrement amer pour les tenants actuels du pouvoir. Selon l'ex-chef d'Etat ivoirien, l'année 2020 "qui devait être, pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens, celle du rendez-vous de la réconciliation politique et sociale, de la consolidation du vivre ensemble, de la démocratie et de l’espoir" a plutôt apporté de la souffrance, des violences et de l'injustice à ses compatriotes.

Le "sphinx de Daoukro" note que la pandémie de la covid 19 a mis les Ivoiriens "dans l’incapacité d’assumer leurs charges de nourriture, de logement, d’électricité, d’eau et de soins médicaux au moment où ils en ont le plus besoin si on tient compte du bilan de la politique sociale du gouvernement", explique l'homme politique de 86 ans dans son message de fin d'année.

Pour le président du CDRP (Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix), "le Plan de sauvetage de 1.700 milliards de FCFA initié par le Gouvernement n’a été, en réalité, qu’une simple annonce sans effets". Il en veut pour preuve les petites et moyennes entreprises "plongés dans un naufrage sans nom".

"C’est une réalité que notre vie sociale est en forte régression. Les organismes internationaux nous confirment que nous ne sommes pas dans un « imaginaire » comme les dirigeants actuels veulent nous le faire croire", a enfoncé Bédié. Et pourtant, poursuit-il, le RHDP avait promis aux Ivoiriens une année de l'émergence au cours de laquelle tous les indicateurs sociaux et du développement seraient au vert.