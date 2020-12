Législatives 2021 : Gaoussou Touré "lâche" le RHDP dans le Denguélé

Gaoussou Touré vient de prendre une importante décision à quelques mois des législatives 2021. Le député d'Odienné a décidé de ne pas représenter le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) lors de ces joutes électorales. Qu'est-ce qui a bien pu motiver une telle décision ?

RHDP: Pourquoi Gaoussou Touré ne sera pas candidat aux législatives 2021

La nouvelle est tombée le mardi 29 décembre 2020. Dans un communiqué, Gaoussou Touré a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux législatives 2021 qui devraient se tenir le 6 mars. "Chers militants, chères militantes, sympathisants et sympathisantes. Je voudrais solennellement, vous annoncer que je retire mon intention de candidature aux élections législatives de 2021 pour jouer pleinement mon rôle de coordonnateur et de superviseur", a déclaré le ministre de la Promotion de la riziculture.

Gaoussou Touré a donné les raisons qui l'ont poussé à prendre une décision si importante. Pour ce proche d' Alassane Ouattara, la priorité pour lui reste le développement du district du Denguélé auquel il a consacré toute sa vie. "Je mettrai tout en œuvre pour que le choix se passe en toute transparence dans le consensus, l’union et la fraternité afin que ceux qui seront choisis soient de véritables défenseurs du Denguélé à l'hémicycle", a promis le député d'Odienné, par ailleurs coordonnateur régional du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix pour le Kabadougou-Folon. Ce retrait de Gaoussou Touré répondrait-il à une volonté du parti au pouvoir de faire de la place à la nouvelle génération ?

Rappelons qu'après avoir boycotté l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, l'opposition ivoirienne entend s'associer aux législatives 2021. Le Front populaire ivoirien (FPI) a déjà dévoilé sa volonté de participer au scrutin. "Le Front populaire ivoirien (FPI), tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales, et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner", a laissé entendre l'ancien parti au pouvoir.

Pour sa part, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d' Henri Konan Bédié n'a pas encore donné sa position officielle, mais on apprend que le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire serait disposé à prendre part aux législatives.