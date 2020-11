Titrologie du 5 Nov : «Ouattara met la résidence de Bédié sous blocus»

La politique ivoirienne est à nouveau en train de virer au vinaigre au le,demain de l'élection présidentielle de 2020. La Titrologie de ce jeudi 5 novembre faire l'écho de la descente policière chez Henri Konan Bédié, le coup de fil de Gbagbo à Hamed Bakayoko, et surtout des ministres de Ouattara qui refusent que leurs noms soient associés au gouvernement du CNT.

Titrologie : « La France exige l'arrêt des actes d'intimidation »

S'aventure-t-on vers une nouvelle crise postélectorale similaire à celle de 2010-2011 en Côte d'Ivoire ? Même si la réponse affirmative à cette interrogation est à prendre avec des pincettes, il n'en demeure pas moins que le scénario actuel est sujet à caution. "Ouattara met la résidence de Bédié sous blocus", annonce d'entrée Le Nouveau Réveil. Soir Info explique pour sa part "Tout sur la situation de Bédié". Quand Le Bélier s'interroge : "Va-t-on vers l'assassinat de Bédié ?" "Bédié de plus en plus isolé", annonce plutôt L'Essor ivoirien. Et Le Sursaut de se faire plus alarmant : "Bédié risque gros." En dépit de la tension autour de sa résidence, "Bédié parle aux Ivoiriens", révèle Le Temps. Le Quotidien d'Abidjan fait pour sa part des "Révélations sur le ballet diplomatique chez Bédié".

"Guterres désavoue Bédié et sa plateforme", croit savoir L'Expression. "L'ONU et la France blâment l'opposition", ajoute Le Patriote. "La CNT, une organisation terroriste ?" s'interroge Le Matin. "Les cortèges du ministre Sidi Touré et Amédé Kouakou attaqués", apprend-on de L'Inter. "Les États-Unis exigent des enquêtes sur les tueries massives", plaque à sa une Le Quotidien d'Abidjan. "Ouattara choisit la force contre l'opposition", s'insurge Le Bélier intrépide. "Bédié, Affi, Assoa Adou, Mabri, l'ambiance hier à leurs résidences", annonce l'inter. "Les domiciles des leaders de l'opposition toujours assiégés", poursuit Notre Voie. "C'est une séquestration", s'indignent leurs avocats dans les colonnes de Le Temps. "La France exige l'arrêt des actes d'intimidation", lance Le Nouveau Courrier.

L'Intelligent annonce dans le même temps que "Le Président Gbagbo a appelé le Premier Ministre Hamed Bakayoko, hier". Générations nouvelles explique "Les dessous de la prise de parole de Soro". Soir Info fait pour sa part "des révélations sur Ouattara et Gbagbo". Fraternité Matin, journal gouvernemental, annonce la "Reprise effective des activités dans tous les secteurs."