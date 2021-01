Après la libération d' Affi N' guessan , ce que le FPI demande au régime

Trois jours après la libération d' Affi N' guessan, le Front populaire ivoirien (FPI), son parti, encourage le président Alassane Ouattara à demeurer sur la voie « de la décrispation » en libérant les autres « détenus politiques ».

Le FPI se prononce après la libération d' Affi N' guessan

«En attendant l'évolution du dossier, le FPI se réjouit de la libération de son Président, le premier ministre Pascal AFFI N'Guessan », a réagi, dans un communiqué, Issiaka Sangaré, le secrétaire général du Parti, réaffirmant l'engagement du FPI à faire prospérer le dialogue politique. L’ex-parti au pouvoir a profité pour encourager le président Alassane Ouattara « à continuer sur la voie de la décrispation en libérant les autres détenus".

Cette déclaration du secrétaire général, Issiaka Sangaré, intervient 3 jours après la libération d' Affi N' guessan, par ailleurs porte-parole de la coalition des plateformes de l'opposition, après 7 semaines de détention. Le président du FPI avait été interpellé dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020 alors qu'il tentait de regagner Bongouanou, sa ville natale.

Plusieurs autres responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile, notamment Maurice Kakou Guikahué (PDCI-RDA) et Pulchérie Edith Gbalet, avaient aussi été interpellés pour leur responsabilité supposée lors des violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020. Au moins 85 personnes tuées et près de 500 autres, ont été blessées avant, pendant et après l'élection présidentielle.

«Le FPI s'incline devant la mémoire des personnes décédées, présente sa compassion aux familles et exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés», a réitéré Issiaka Sangaré qui se dit convaincu que la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique ouvert en décembre 2020 entre le pouvoir et l'opposition, contribuera au renforcement de la démocratie et de la cohésion nationale.

Le tissu social, faut-il le rappeler, est ressorti sérieusement entamé après les violents évènements électoraux que la Côte d'Ivoire a traversés. La libération d' Affi N' guessan est intervenue le mercredi 30 décembre 2020, après avoir été entendu par le juge d'instruction du 9e cabinet d'Angré. Le Président du FPI est certes en liberté mais est sous contrôle judiciaire.