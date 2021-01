Bonjour 2021: La grosse bourde de l'humoriste Ramatoulaye

Le talentueux humoriste Ramatoulaye Dj s'est illustré d'une très mauvaise manière lors du traditionnel spectacle d'humour organisé chaque début d'année (Boujour 2021) par la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( Rti).

Gros malaise entre Ramatoulaye et la RTI

Lors de son passage à Bonjour 2021, Ramatoulaye a raconté une histoire drôle sur le préfet d'Abidjan qui n'a vraiment pas été appréciée par les responsables de la télévision nationale.

‘’Un jour, le préfet d’Abidjan a décidé d’aller traquer les vendeurs de drogue. Arrivé dans la commune d’Adjamé, le préfet marque un arrêt, appelle un jeune homme et lui demande où est-ce qu’il peut trouver de la drogue. Le jeune homme lui pose la question de savoir s’il l’a veut faible ou forte. Le préfet répond qu’il veut juste de la drogue. C’est ce qui fût fait. Dès que le préfet à senti l’emballage, il demande au jeune homme: tu sais qui je suis ? Je suis le préfet d’Abidjan. Le jeune homme se mit à rire et lui dit: tu as juste senti, tu es devenu le préfet d’Abidjan. Si on avait allumé, tu allais devenir Hamed Bakayoko, et si tu avais aspiré, tu serais devenu Alassane Ouattara lui-même", a raconté Ramatoulaye.

Cette blague tendant à diffamer l’honorabilité des personnalités citées, a bien évidemment été censurée par la RTI. Ce que n'a pas apprécié Ramatoulaye qui a donc exprimé son mécontentement via une publication sur sa page Facebook. ‘’La RTI, c’est quel comportement ça ?’’, s'est-il interrogé. Sévèrement critiqué par de nombreux internautes qui lui ont rappelé que c'est cette même RTI qui l'a révélé aux yeux du monde, l’humoriste est rapidement revenu à la charge pour présenter ses excuses. ‘’La RTI, c’est ma maman et mon papa. Je vous demande pardon’’, a-t-il écrit.