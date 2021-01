Bourses scolaires en 6e et 2de: Voici les conditions pour en bénéficier

Pour la session 2020, Kandia Camara vient de dévoiler les conditions à remplir pour bénéficier des bourses scolaires. Dans une note publiée le mardi 15 décembre 2020, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle donne les critères à remplir par les élèves de sixième et de seconde pour en bénéficier.

Bourses scolaires : Kandia Camara prend une décision

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a annoncé "qu'au terme des opérations d'affectation et de réaffectation des élèves en sixième et en seconde", les listes des élèves éligibles aux bourses scolaires pour la session 2020 de l'enseignement secondaire général ont été transmises aux directeurs régionaux et départementaux pour affichage. Ci-dessous l'intégralité du communiqué officiel :