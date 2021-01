Bourses d'Afrique: Zimbabwe stock Exchange en tête, la BRVM au rouge

Classement 2020 des Bourses d'Afrique - La Zimbabwe Stock Exchange, à travers son indice de référence ZSE ASI, a été classée meilleure bourse africaine en 2020 devant la bourse du Nigeria NGSE ASI.

Classement 2020 des Bourses d'Afrique: Mauvais temps pour la BRVM

Bien que pauvre, le Zimbabwe a le meilleur rendement boursier d’Afrique depuis début 2020. Selon le site Sikkafinance.com, la ZSE ASI a généré une plus-value de 1086% en monnaie locale, une monnaie fortement dépréciée sur toute l’année sous une inflation à 3 voire 4 chiffres. En dollars et en euros, les rendements restent toutefois ahurissants avec des hausses de 135% et 114, 21% respectivement, précise la source.

Le Zimbabwe Stock Exchange, le marché financier du Zimbabwe, a connu la meilleure performance des indices boursiers africains sur les 9 premiers mois de l’année, s’achevant fin septembre 2020, apprend-on d’un rapport consolidé par la plateforme African Markets.

Pour des spécialistes de la finance, la performance du Zimbabwe a de quoi surprendre pour un pays très pauvre qui peine à sortir des crises sociopolitiques qui le minent. Mais c’est justement cette situation morose au sein de l’économie locale, notamment le marché monétaire, qui a donné du poids à la Bourse du Zimbabwe.

Bourses d'Afrique - Rwanda Stock Exchange dans le top 3

Le Nigeria avec son NGSE ASI se place en deuxième position au classement avec une progression de 50% en naira, 41% en dollars et 31% en euro. La troisième place du classement 2020 des bourses africaines, est occupée par la Rwanda Stock Exchange pour un rendement de 9,27% en monnaie locale et 4% en dollars pour une performance négative de -4.17% en euro.

En baisse depuis 2016, la BRVM Composite de la bourse régionale de l’Union monétaire Ouest-africaine, la BRVM, enregistre un repli de 8,17% en FCFA, pour 0,55% et 8, 31% respectivement pour le dollars et l’euro. Les bourses égyptienne et ougandaise sont les derniers élèves au classement 2020 des bourses d’Afrique.