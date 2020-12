Congés anticipés : La FESCI accuse le ministère de l'éducation nationale

Les congés anticipés ont ressurgi cette année, à l'instar des années scolaires précédentes. Des élèves ont décidé partir en congé plus tôt que prévu sans tenir compte du calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de Formation professionnelle. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) fait des révélations sur ce phénomène.

La FESCI condamne le phénomène des congés anticipés

Dans son communiqué publié le mardi 15 décembre 2020, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a reconnu que " le phénomène des congés anticipés est aujourd’hui un véritable problème pour le système éducatif ivoirien" et "son éradication nécessite donc l’implication de tous les acteurs". Toutefois, la FESCI, engagée dans des campagnes de sensibilisation sur le respect du quantum horaire, avoue ne pas comprendre "l'attitude du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle".

En effet, Alla Saint Clair estime que les campagnes menées par le syndicat dont il a la charge "ont non seulement pas reçu le soutien du ministère de tutelle, pis le ministère nous a empêché l’accès aux établissements dans certaines localités sous le prétexte fallacieux que notre organisation n’existe pas dans les lycées et collèges". Puis le secrétaire général de la FESCI d'ajouter : "Les obstacles dressés par le ministère de l’Éducation nationale ont mis du plomb dans l’aile de notre campagne de sensibilisation. Ce qui nous amène cette année aux évènements déplorables de Gohitafla, Grand-Bassam, Bouaflé, etc."

Cependant, le "général" Makélélé tient à préciser que "ces évènements doivent être dissociés des actions de protestation contre l’exclusion des salles de classe de certains de nos camarades élèves pour non-paiement des cotisations COGES dans des localités telles que Issia, Saïoua, etc."

Le secrétaire général de la FESCI qui s'insurge contre le phénomène des congés anticipés condamne vivement les actes d’anticipation des congés, exhorte l’ensemble des élèves à faire preuve de responsabilité et à l’impérieuse nécessité du respect du quantum horaire et du programme scolaire. Par ailleurs, la FESCI ne manque pas de dénoncer avec la dernière énergie, les bavures commises par les forces de l’ordre et demande que les responsables de ces bavures policières répondent de leurs actes devant la loi.