Tony Elumelu 2021: Voici comment soumettre votre candidature

Démarrage de la 7ème Edition du Programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu – 2021. La période de soumission des candidatures est prévue du 1er Janvier au 31 Mars 2021 à travers 54 pays d’Afrique.

Appel à candidatures pour le Programme Tony Elumelu (TEF) 2021

L’appel à candidatures pour le programme d’entrepreneuriat TEF de la Fondation Tony Elumelu 2021 est lancé.

La Fondation Tony Elumelu (TEF) a lancé en 2015 un programme d’entrepreneuriat de 100 millions de dollars pour autonomiser 10 000 entrepreneurs sur 10 ans. Cette année, l’intervention va donner la priorité à la relance économique des petites et moyennes entreprises (PME) et des jeunes entrepreneurs africains, à la suite de la perturbation des activités économiques de Covid-19.

COMMENT S’ENREGISTRER

Le formulaire de soumission consiste à 4 sections :

(1) Information Personnelle

(2) Information d’affaire

(3) Evaluation Cognitive

(4) Déclaration

Pour assurer une procédure de soumission transparente, tous les candidats auront besoin d’avoir une pièce officielle valide d’identification et indiquer leur nom dans le formulaire de soumission sur TEFConnect exactement comme ça apparait sur leur pièce d’identité.

IL SERA REQUIS A TOUS LES CANDIDATS DE :

1. Renseigner tous les champs obligatoires dans le formulaire de soumission en ligne sur TEFConnect.

2. Soumettre le formulaire

4. Joindre tous les documents requis (Carte d’identité valide et demi carte photo) et envoyez (télécharger) les documents requis

5. S’attendre à des commentaires de la fondation.

NOTEZ BIEN SVP :

TEFConnect n’est seulement accessible qu’avec un seul compte email. Il est important de noter que tous les candidats s’enregistrent avec un email où ils ont régulièrement accès.

QUE FAUT-IL ATTENDRE DU PROGRAMME ?

Le Programme d’Entrepreneuriat identifie les entrepreneurs africains vaillants qui ont des start-ups ou des idées d’affaire avec un potentiel de croissance. Le Programme d’Entrepreneuriat du TEF sera décliné en différentes phases telles que listées ci-dessous :

Phase de soumission

Phase de formation & Mentorat

Phase de Soumission de Business Plan

Phase de présentation (Pitching)

Phase Capital d’amorçage

LA PHASE DE SOUMISSION - Programme Tony Elumelu

Elle se tiendra du 1er Janvier au 31 Mars. Une fois les soumissions clôturées, les candidats éligibles seront places dans le chemin appropriés de formation selon ce qui suit:

PREPARATOIRE

Cela signifie que vous n’avez pas les compétences nécessaires pour démarrer une entreprise. Vous irez suivre la formation générale sur TEFConnect. Vous ne serez cependant pas éligible pour le mentorat et le capital d’amorçage.

START-UP/ DEBUTANT

Cela signifie que vous êtes un débutant selon votre profilage d’affaire. Vous irez suivre les modules de formation pour Débutant et vous aurez accès aux mentors de classe mondiale pendant le programme.

INNOVATEUR/ INTERMEDIAIRE

Cela signifie que vous avez été identifié comme étant un entrepreneur Intermédiaire. Vous avez un bon potentiel pour être un entrepreneur à succès. Vous irez suivre les modules de formation pour Intermédiaire et vous aurez accès aux mentors de classe mondiale pendant le programme.

DISRUPTEUR/ ADVANCÉ

Cela signifie que vous avez été identifié comme étant naturel ou un entrepreneur saisonnier. Vous irez suivre les modules de formation Avancés et vous aurez accès aux mentors de classe mondiale pendant le programme.

LA PHASE DE FORMATION & MENTORAT - Programme Tony Elumelu

Quand présélectionné et placés sur le chemin approprié de formation, vous serez éligible à prendre part à notre formation rigoureuse en affaire et sessions de mentorat. Il y’aura les Questions à Choix Multiples pour traquer votre performance. Vous assisterez a un programme virtuel d’orientation pour apprendre plus à propos de la procédure et nous partagerons un calendrier et les ressources disponibles pour votre réussite. Les entrepreneurs présélectionnés auront accès pour joindre des groupes de soutien par échange entre les semblables.

Les entrepreneurs présélectionnés seront attendus d’achever leur formation en affaire, répondre aux quiz à la fin de chaque module.

Les candidats présélectionnés après la formation auront l’opportunité de développer un PLAN D’AFFAIRE

LA PHASE DE SOUMISSION DU PLAN D’AFFAIRE ET DU PLAN FINANCIER

À la fin de la formation, il vous sera demandé de combiner toutes les leçons de la formation en un seul document cohérent. Il vous sera remis un canevas de Plan d’affaire et de modèle financier ; ça sera dans la bibliothèque en ligne de ressources. Ce canevas vous aidera à créer votre premier brouillon de plan d’affaire. Après la formation d’affaire et la soumission du plan d’affaire, uniquement les candidats ayant réussi (qui ont achevé leur QCM et obtenu une note seuil et soumis un plan d’affaire) seront éligibles pour passer à la prochaine étape : la COMPETITION DE PRESENTATION (PITCHING).

LA PHASE DE PRESENTATION (PITCHING) - Programme Tony Elumelu

C’est une opportunité de présenter ses connaissances en affaires et convaincre le jury à propos de la faisabilité de son affaire. À l’étape de présentation, les entrepreneurs défendront leur idée devant un panel de juges. Seuls les candidats heureux de la compétition de présentation (pitch) recevront le financement du capital d’amorçage et accèderont au réseau des anciens du TEF pour soutien de leurs ambitions d’affaire.

Si vous réussissez toutes les contraintes de la formation et soumettez votre plan d’affaire, mais vous ne réussissez pas le concours de présentation, vous recevrez un certificat de fin de formation et pourrez soumissionner de nouveau l’année suivante.

Svp notez que cette phase est un autre aboutissement clé de ce programme de formation et tous les entrepreneurs présélectionnés devraient passer cette phase pour être éligible au CAPITAL D’AMORÇAGE.

LA PHASE DU CAPITAL D’AMORÇAGE

Tous les entrepreneurs qui ont avec succès accompli toutes les phases susmentionnées auront l’exigence d’ouvrir des comptes bancaires d’entreprise et les fonds d’amorçage seront versés dans ces comptes créés. Un entrepreneur qui est éligible pour recevoir le fond d’amorçage recevra un CERTIFICAT D’ACHEVEMENT ET DE RÉUSSITE de la Fondation.