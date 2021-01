Deversaille: Comment le buzz du vol de 50.000 fcfa l'a rendu célèbre

Le jeune Deversaille s’est expliqué sur cette affaire de vol de 50.000Fcfa qui suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis lundi. Il en a profité pour lancer un message à l’artiste burkinabé Imilo le chanceux.

Affaire vol de 50.000 fcfa: Deversaille donne sa version des faits ‘’Il faut croire, ce n’est pas moi‘’

L’affaire Deversaille suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis lundi soir. La vidéo montrant du jeune homme en train d'être épinglé par le balai mystique d’une vielle dame, suscite de nombreux commentaires. Vilipendé sur la toile, Deversaille qui exerce le métier de Disc Jockey dans un espace de loisirs de la place, a eu le courage d’expliquer sa version des faits dans une vidéo publiée sur First Mag le vrai.

‘’L’histoire s’est passée sur mon lieu de travail. Nous étions trois et le gérant a dit qu’il a perdu 50.000Fcfa. Pour voir qui a pris l’argent, le gérant et la serveuse sont allés voir une femme à Port Bouet. En partant, ils ont dressé la liste des personnes présentes (…) Arrivés là-bas (…) quand le gérant a dit mon nom, ça l'a pris (…) Donc le lendemain, lorsqu’on a fini de travailler, le gérant a commencé à me crier dessus. Il m’a demandé de venir aussi chez la dame‘’, a-t-il indiqué.

‘’Depuis hier (lundi), je me sentais mal. Partout où je passe, c’est la honte… mais je reste sur ma position. Ce n’est pas moi", a-t-il ajouté. Coupable ou pas, cette affaire a rendu célèbre Deversaille qui a affiché son rêve de devenir artiste. Il en a profité pour lancer un message à l’artiste burkinabé, Imilo le chanceux, icône du Couper décaler au Burkina Faso.

‘’Imilo, il faut croire. Ce n’est pas moi’’, a-t-il insisté tout en se disant favorable à un featuring avec ce dernier. Dans la foulée, Deversaille a reçu un message de Vetcho Lolas: ''Je t'offre mon studio pour un son. Je compose, j'arrange gratuitement. Master gratos plus un clip méchant ...'', a-t-il posté sur sa page Facebook.