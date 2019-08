Couper décaler : Imilo le Chanceux à la conquête de la Côte d'Ivoire

L’artiste burkinabé Imilo le Chanceux est actuellement en Côte d’Ivoire pour la préparation et la promotion de son nouveau concept intitulé Pintinclin.

Imilo le chanceux veut imposer son Couper décaler en Côte d’Ivoire

Après avoir imposé le couper décaler au Burkina Faso, Imilo le Chanceux, déjà très connu en Côte d'Ivoire, affiche une réelle ambition de confirmer son talent sur les terres qui l'ont vu naitre. En effet, le très talentueux artiste burkinabé séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire pour la finalisation de son dernier single intitulé ''le Pintinclin'' ou ‘’la danse de la joie’’, qui a été réalisé en featuring avec Le Safking Safarel Obiang, l’un des artistes couper décaler, les plus en vogue en ce moment.

A en croire l'artiste, ce concept est un hommage spécial au virevoltant footballeur burkinabé évoluant à l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré. ‘’Il est le propulseur de tous mes concepts. A chaque fois qu’il marque un but, il exécute l’un de mes pas de danse. Il a un groupe d’amis qu’on appelle la Jet ''Pintinclin'', et je me suis donc inspiré de ce mot pour proposer une nouvelle chanson’’, avait-il déclaré dans une vidéo diffusée récemment sur sa page facebook alors qu’il se trouvait en France pour une tournée internationale.

Alors que la chanson n’a pas encore été publiée sur les plateformes de musique, Imilo le Chanceux qui est actuellement en Côte d’Ivoire avec tous ses danseurs, a déjà visité plusieurs endroits de loisirs à Abidjan pour présenter sa nouvelle production aux mélomanes ivoiriens du Couper déclarer qui adoptent déjà ce nouveau concept venu du Burkina Faso, comme le temignent les vidéos de ses différentes prestations publiées sur sa page facebook.

Notons qu’Imilo le Chanceux est nominé à l’édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler(Primud) dans la catégorie meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest.