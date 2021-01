Frappé par le décès brusque de sa femme, ce qui arrive à Suspect 95

Emmanuel Gui à l’état civil, plus connu sous le pseudonyme Suspect 95 de chez Triomphe Production, vient d’être nominé seul artiste ivoirien aux MTV Africa Music Awards 2021.

Suspect 95, seul artiste ivoirien nominé aux MTV Africa Music Awards 2021

Voilà que celui qu’on appelle le ‘’président du syndicat’’ qui a annoncé se déconnecter pendant un moment après le décès de sa femme, est de nouveau sous les feux des projecteurs. Suspect 95, le nom de son personnage préféré dans le jeu vidéo de combat et 95 pour 1995, ce qui a donné Suspect 95, le jeune artiste rappeur de nationalité ivoirienne se retrouve peu à peu au sommet de son art parmi les artistes africains les plus côtés du moment.

Nominé aux MTV Africa Music Awards (MAMA) 2021 qui se tiendront à Kampala le 20 février 2021, Supect 95 s’apprête à partager le plateau très coloré en stars de MAMA à Kampala avec OMG, Davido, Diamond, Yemi Alade, Innoss’B, Tiwa Savage, Master KG et Burna Boy, Innoss’B, Kabza De Small, John Blaq… également nominés.

Suspect 95 dans la cour des "Meilleurs rappeurs africains"

L’étoile montante de la musique ivoirienne, Suspect 95, est nominé dans la catégorie du Meilleur hip-hop, à l’instar de la sénégalaise Oumy Guèye dite OMG, Nasty C (Afrique du Sud), Khaligraph Jones (Kenya), Kwesi Arthur (Ghana) et NGA (Angola). Au total 52 artistes de 15 pays sont nominés à l’assaut des MAMA Kampala 2021 lors d’une cérémonie à configuration virtuelle qui sera diffusée en direct sur MTV Base (chaîne DStv 322) le mois prochain.

Suspect 95, ce passionné de musique et titulaire d’un bac C au Lycée Classique d’Abidjan avec mention Assez bien, a commencé à écrire ses premiers textes en classe de 3ème. Il s’est fait remarquer avec ses titres ‘’Sorti de l’ombre’’ et ‘’Ton sourire vaut de l’or’’ etc, qui lui donnent une certaine renommée dans le domaine du RAP underground. Seulement en classe de première, il est contacté par l’artiste Bebi Philipe pour une collaboration sur le titre ‘’Demain t’appartient’’, artiste avec qui il ira en tournée pour la promotion du titre.

Il s’en suivra une collaboration avec le groupe kiff no beat sur leur mix tape ‘’Jackson five’’, une participation au morceau ‘’Réconcilions nous’’ interprété par un collectif où apparait notamment Bailly spinto, meiway et d’autres icones de la musique ivoirienne; une participation au remix du titre ‘’Paname boss’’ de La fouine, organisé par Ourfa le loup où a participé Kajeem, Nash, Kiff no beat et Ourfa lui-même.

Rappelons qu'en 2015, le très controversé Arafat DJ, Roi du Coupé décalé ivoirien, était élu meilleur artiste dans la catégorie francophone des MTV Music Awards à Durban en Afrique du Sud, où il était en compétition avec Jovi du Cameroun, Laurette Le Pearle de la République Démocratique du Congo, Toofan du Togo et Tour 2 Garde également de la Côte-d’Ivoire.