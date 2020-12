Nigeria: Davido frappé par un malheur, le chanteur inconsolable

La chanteur nigérian Davido est actuellement inconsolable. L'artiste vient de perdre un de ses très proches.

Davido: ''S'il vous plaît, dites-moi que je rêve...''

Davido est réputé pour son grand amour qu'il témoigne à son entourage. L'auteur du titre à succès ''Money'', était récemment à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, avec certains de ses collaborateurs. Il les y avait emmenés faire du shopping dans des boutiques de cette ville touristique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Davido a fait des folies.

D'ailleurs, son cousin Tunji Adeleke alias Tunegee n'avait pas manqué de lui exprimer sa reconnaissance après que Davido a dépensé la faramineuse somme de 40 000 dollars (plus de 21,5 millions FCFA) pour lui offrir une montre-bracelet Rolexi. « Merci Davido. Que Dieu vous bénisse ! Je viens de débarquer de Dubaï et voilà que j’ai un cadran Rolex en écriture arabe. 40 000 dollars sur mon poignet ! Meilleur cadeau pour mettre fin à cette année pandémique !!! », avait posté Tunegee sur Facebook et sur Instagram.

Alors que ses fans, eux aussi, continuent de lui adresser leurs remerciements pour ce grand geste à l'endroit de son cousin, Davido vient d'être frappé par un fait inattendu. En effet, le garde du corps personnel de Davido, Ogbeide Tijani Olamileka alias TeeJay est décédé, lundi, à l’âge de 36 ans. Dans un message posté sur Instagram, le chanteur pleure la mort de son garde du corps qui était également son oncle.

''S'il vous plaît, dites-moi que je rêve ... Mon Tj est parti? Que faire sans toi oncle Tj ... 11 ans, tu as tout fait pour moi ... Mets-moi devant toi à tout moment ... Toutes les fois où je ne voudrais pas me réveiller pour un spectacle ou un vol que tu me portais comme un bébé dans la voiture ... Peu importe ce que j'ai fait, bien ou mal, tu étais là pour moi ... Tu étais une personne si grande avec un cœur de bébé ... Tout le monde t'aimait ... Je veux me réveiller tard pour un spectacle pour que tu reviennes me porter ... RIP ONCLE TIJANI'', a écrit le chanteur, inconsolable.