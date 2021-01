Akouai-Agban: Après la tension, Adobi Aké nouveau chef du village

Après des mois de tension, le bras de fer autour de la chefferie d' Akouai-Agban a finalement tourné à l'avantage d' Adobi Aké Guy-Placide de la génération Tchagba. Ce dénouement "heureux" a été possible grâce à l'intervention du sous préfet de Bingerville, Anoh Bédia Oswald, après une consultation populaire qui a eu lieu ce jeudi.

Guerre de succession à la chefferie d’ Akouai-Agban : Comment le sous-préfet de Bingerville à désamorcer la bombe

« En pays Atchan, la prise du pouvoir et sa gestion tournent autour des générations. Lorsque le pouvoir d’une génération prend fin ou tire à sa fin, il appartient à la génération suivante de s’organiser pour désigner à leur sein, celui qui aura la responsabilité de conduire les affaires du village avec le soutien des autres membres de la génération. C’est cette procédure qui a conduit à la désignation de monsieur Adobi Aké Guy-Placide de la génération Tchagba (la génération qui accède au trône), comme le nouveau chef du village d’ Akouai-Agban le 22 décembre 2019 », nous rapporte une source sur place. La présence du sous-préfet dans ce village situé à quelques kilomètres de la ville de Bingerville, ce jeudi 7 janvier 2021, avait donc pour principal objectif de procéder à une consultation populaire en vue de constater la régularité de cette désignation et ci-possible entériner au plan administratif la nomination du sieur Adobi Aké Guy-Placide, comme le nouveau chef du village.

Selon notre source, c’est aux environ de 9 h 38 que monsieur Anoh Bédia Oswald, sous-préfet de Bingerville, accompagné pour la circonstance du commissaire de police de Bingerville M. Bitty et le commandant adjoint de la brigade de gendarmerie M. Sérikpa » a fait son entrée dans le village, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Une fois les civilités terminées, l’administrateur civil explique à ses hôtes en quoi consiste cette consultation populaire. « C’est un exercice qu’entreprend l’administration afin de vérifier avec les populations, si les personnes désignées et dont les noms leur sont parvenus par courrier l’ont été comme le requiert les us et coutumes Atchan », explique-t-il. « Nous allons appeler ici les personnes concernées par le processus de désignation du chef de village et recueillir leur avis. Il s’agira donc des porte-paroles de chaque catégorie et les chefs guerriers de chaque catégorie et après nous verrons les autres », a-t-il poursuivi.

« Les porte-paroles représentant les quatre catégories de la génération Tchagba ont tous répondu au sous-préfet, que leur choix s’est porté bel et bien sur M. Adobi Aké Guy-Placide pour conduire les affaires du village. Pareille pour les sept guerriers des différentes catégories qui eux aussi ont reconnu avoir désigné M. Adobi Aké Guy-Placide comme le nouveau chef du village », confie notre informateur. Ensuite, la parole a été donnée au porte-parole principal, qui a de façon succincte expliqué à « l’ assemblée comment se sont déroulées les différentes consultations qui ont abouti à la désignation de M. Adobi Aké ». Après quoi l’autorité administrative va demander au doyen du village si lui à son niveau a validé ce choix. « Nana Amongui a fait savoir au sous-préfet que c’est lui-même qui a apposé sa signature sur le PV qui a sanctionné les travaux. Confirmant ainsi qu’il a validé le choix ».

Idem pour le président de la jeunesse, la présidente des femmes et l’ assemblée présente à cette consultation populaire, qui n’ont éprouvé aucune difficulté à valider le choix de M. Adobi Aké Guy-Placide, de la génération Tchagba comme le nouveau chef du village d’ Akouai-Agban. Après cet exercice, monsieur le sous-préfet a dit avoir pris acte de l’avis des uns et des autres et a promis de faire le retour à sa hiérarchie. C’est dans une atmosphère festive et par des photos de famille que cette cérémonie a pris fin. « On peut désormais pousser un ouf de soulagement au regard de tous les soubresauts que le village de Akouai-Agban a connus par rapport à la désignation du successeur de M. Alidjé Djoman, le chef sortant dont le mandat a expiré depuis le 31 décembre 2020 », a déclaré notre source. L’intervention du sous-préfet de Bingerville a mis fin à plusieurs mois de tensions autour de la désignation du nouveau chef du village d’ Akouai-Agban.