Coronavirus : Début du vaccin prévu en 2021 (chef du gouvernement)

Dans le souci de freiner la propagation de la maladie à coronavirus, les autorités tunisiennes entendent lancer la vaccination contre la pandémie en 2021. L'information a été livrée le mardi 29 décembre 2020 par Hichem Mechichi, le chef du gouvernement tunisien qui effectuait une visite dans deux hôpitaux du pays.

En 2021, la Tunisie vaccine contre le coronavirus

La nouvelle est tombée le mardi 29 décembre 2020. Alors qu'il visitait l'hôpital universitaire Sahloul et l'hôpital universitaire Farhat Hached, Hichem Mechichi, a saisi l'occasion pour annoncer que la vaccination contre le coronavirus en Tunisie débutera en 2021. "Le gouvernement a mis en place une stratégie pour la vaccination contre le coronavirus dont le démarrage est prévu pour début 2021", a déclaré le chef du gouvernement tunisien, dont les propos sont repris par la presse locale. Selon lui, la situation épidémiologique du pays est très préoccupante. "Elle nécessite plus que jamais le respect des mesures préventives recommandées", a-t-il soutenu.

Il faut savoir que Hichem Hachichi a profité de sa visite pour évaluer les composants du laboratoire d'analyse virale, dont la réalisation a nécessité un financement de 830 000 dinars soit plus de 165 millions de francs CFA. Comme le confirme le site leconomistemaghrebin, ce laboratoire a une capacité de 140 analyses par jour et couvre les gouvernorats de Sousse, Mahdia, Kairouan, Gabès et Sidi Bouzid. L'unité d'isolement du service des maladies bactériennes et infectieuses de l'hôpital universitaire Hached a une capacité d'accueil de huit lits dans six chambres d'isolement ainsi que d'un matériel médical financé par l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

À la date du mardi 29 décembre 2020, la Tunisie compte 133 204 cas confirmés de personnes atteintes de la maladie à coronavirus. On enregistre 101 245 guérisons avec 4518 décès. Le nombre de nouveaux cas s'élève à 1 612.