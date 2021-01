Couper-décaler : Un malheur s'abat sur Vetcho Lolas, ce qui s'est passé

Vetcho Lolas, a annoncé une mauvaise nouvelle, ce samedi 9 janvier 2021, sur sa page Facebook. La maison de l'artiste Couper-décaler a été cambriolée, et d'importants biens ont été emportés par les quidams.

Ce qui est arrivé à l'artiste Vetcho Lolas

Vetcho Lolas, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, est un chanteur musicien et disc-jockey ivoirien qui a débuté la musique en 1999. Resté dans l’ombre malgré plusieurs titres, ce n’est qu’en 2008 que Vetcho va rencontrer la gloire avec ‘’La Shamakuana’’ ou « la danse des bluffeurs ». Depuis lors, l’artiste est resté au premier plan du Couper-décaler et a réalisé plusieurs featuring avec de nombreux artistes de renom, notamment Arafat dj, Skelly, Bébi Philip, Debordo Leekunfa, Claire Bahi et bien d’autres.

De nombreux observateurs, reconnaissant l'immense talent de Vetcho Lolas, estiment qu'il peut encore mieux faire s'il prend verticalement sa carrière au sérieux. De son côté, l'artiste n'entend pas baisser les bras, il essaie tant bien que mal de ne pas tomber aux oubliettes, en se faisant remarquer à travers des sorties assez fracassantes sur les réseaux sociaux.

Cependant, Vetcho Lolas reste également présent sur la scène musicale. Il y a quelques semaines, l'artiste a dévoilé un single intitulé ''Méchant'', qui est très apprécié par les mélomanes du Couper-décaler.

En ce début d'année 2021, l'artiste a annoncé une mauvaise nouvelle sur sa page Facebook.

''J'avais mon petit clavier et mon ordinateur pour créer mes propres sons chez moi. Matin, aux environs de 4 heures, en rentrant chez moi, je trouve ma porte cassée. Ma télé, mon matériel de studio, plus mes pauvres 700.000 (FCFA), tout a été volé. Seigneur, je bénis ton nom et bénis les voleurs'', a-t-il posté ce samedi matin.