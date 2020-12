Vetcho Lolas à Suspect 95: ''Il faut changer, sinon Dieu va te punir''

Le message de l'artiste Couper-décaler Vetcho Lolas, après le décès de la femme de Suspect 95, a suscité une grosse polémique sur la toile.

Décès de la femme de Suspect 95, le message de Vetcho Lolas qui dérange

Le jeune rappeur ivoirien, Suspect 95, est un artiste qui s'est imposé comme le défenseur des droits de la gent masculine contre le comportement de certaines femmes, très souvent enclines à la facilité et qui considèrent parfois une relation amoureuse comme une sorte de prise en charge par le conjoint. Invitant les femmes à se prendre elles-mêmes en charge, l'artiste n'hésite pas à afficher ses opinions.

On se souvient encore de la chanson de Dj Leo intitulée ''Donne lui l'argent'' dans laquelle le DJ invitait les hommes à prendre soin de leurs différentes compagnes; une chanson qui avait connu un franc succès auprès de la gent féminine. En réplique à cette chanson de Dj Leo, Suspect 95 avait dévoilé un titre intitulé ''Enfant des gens'', à travers lequel il demandait aux femmes de travailler afin de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.

De plus, Suspect 95 a initié un mouvement dénommé Le Syndicat à travers lequel il invite les hommes à ne pas dépenser sans réflexion des sommes astronomiques sur les femmes. Il a même recommandé à ''ses membres'' de ne donner que la somme de 2000 Fcfa comme frais de transport retour à une femme lorsque celle-ci vient lui rendre visite. Une recommandation qui continue de susciter de chaudes discussions sur la toile.

Sa carriere étant en pleine progression, Suspect 95 a été frappé par un malheur. Il a annoncé, dimanche via une publication sur Twitter, le décès de sa femme. Une triste nouvelle qui a suscité les réactions de plusieurs artistes dont Vetcho Lolas. ''Courage à toi mon fils. Tu as vu importance de femme non? Côté 2000Fcfa, il faut changer sinon Dieu va te punir. Rip à ta femme. Maudiat de transport 2 mille fr'', a-t-il posté sur sa page Facebook.

Un message qui a choqué de nombreux internautes qui ont déploré l'attitude de Vetcho Lolas. Mais ce dernier va revenir à la charge dans un autre direct sur sa page facebook. ''Chez nous les Guérés, quand quelqu'un perd un proche, on l'attache un peu. Chez nous, c'est comme ça. Sinon je n'ai rien écrit de mal. Mais si vous avez mal pris cela, je vous présente mes excuses'', a-t-il soutenu.