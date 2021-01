Acteur préféré des français, Omar Sy: " Je reste très 'cocorico' ..."

Omar Sy revient sur le petit écran. Vendredi 8 janvier 2021, Netflix a mis en ligne sa nouvelle série, Lupin, porté par l’acteur préféré des français qui y tient le rôle principal.

Omar Sy, le grand retour en France?

La plateforme Netflix a mis à disposition sa toute nouvelle série française « Lupin » et c’est Omar Sy qui a été choisi pour incarner l’acteur principal. Une première partie composée de 5 épisodes. Entre thriller d’espionnage et drame social, la série parvient également à offrir quelques séquences humoristiques grâce au talent du français. Le français domicilié à Los Angeles depuis 2012 dans une propriété de Hidden Hills, compte-t-il quitter sa vie aux États-Unis pour vivre à nouveau en France ?

Dans un entretien accordé au Parisien, à l'occasion de la sortie de la série Lupin, sur Netflix, le comédien a confié : "Ce n'est pas prévu. Mais je n'ai pas le sentiment d'être parti; je passe du temps ici; je travaille ici quand même. Là, je suis très content de présenter une série française, produite en France, en français... Je reste très 'cocorico' malgré tout.

"Un gentleman-cambrioleur moderne"

"Malgré qu'il habite à des milliers de kilomètres de son pays, Omar Sy reste la deuxième personnalité masculine préférée des Français. Interrogé à ce sujet, le comédien a confié : "C'est touchant, je suis très honoré. Mais je relativise." L’acolyte de Fred Testot se met dans la peau d’un gentleman-cambrioleur moderne et avide de justice sociale.

Alors que Joe Biden succéde bientôt à Donald Trump et deviendra le 46ème président des États-Unis, quel est l'avis de la star française sur la question ? "La politique américaine, je le regarde parce que je vis aux États-Unis et que mes enfants y grandissent, mais pas plus que ça", a-t-il confié. Si Omar Sy vit à des milliers de kilomètres de la France, c'est pour une raison bien précise. En février 2019, c'est à l'occasion d'un entretien pour La Nouvelle République qu'il avait confié :

"C'était surtout pour que mes enfants puissent grandir avec un père anonyme... Je n'avais pas les clés pour les élever et les protéger dans un pays où j'étais une personne connue." Un an plus tard, il avait également déclaré qu'il n'était pas parti pour sa carrière, mais surtout, il avait besoin de recul après le succès du film Intouchables !