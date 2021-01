Guinée : Une ONG signale 80 cas d' agressions sexuelles en 2020

Selon le Club des jeunes filles leaders de Guinée (CJFL-Guinée), ce sont au total 80 cas d' agressions sexuelles qui ont été enregistrés au cours de l'année 2020. Kadiatou Konaté, la présidente par intérim de cette organisation engagée dans la défense des droits des jeunes filles a dressé ce bilan au cours d'un échange avec nos confrères de Mosaique Guinée.

Agressions sexuelles : Une ONG dresse le bilan 2020

Interrogée par le site Mosaique Guinée, Kadiatou Konaté qui assume l'intérim de la présidence de l'ONG le Club des jeunes filles leaders de Guinée s'est prononcée sur les cas d' agressions sexuelles au cours de l'année 2020. Elle a indiqué que le bilan fait état de 80 cas d' agressions sexuelles répertoriés sur toute l'étendue du territoire national. "La ligne de suivi a été respectée jusqu’à la justice. Le reste, on ne peut dire exactement s’il y a eu jugement ou pas. En ce qui concerne le jugement global, on a vu que plusieurs violeurs ont été jugés et condamnés", a-t-elle confié le mardi 12 janvier 2021.

Toutefois, la première responsable du Club des jeunes filles leaders de Guinée a souhaité "plus d’exigences de la part des autorités dans l’application stricte des lois et une prise en charge gratuite des victimes". Elle n'a pas manqué de demander aux parents de surveiller les jeunes filles ainsi que les enfants, "car il n'y a pas de confiance".

Créé le 28 février 2016, le Club des jeunes filles leaders de Guinée (CJFL-Guinée) milite pour la défense des droits des femmes et des enfants. Elle axe principalement son combat dans la lutte contre les mariages forcés, les viols conjugaux et les mutilations génitales. L'ONG est soutenue dans ses actions par des structures internationales pour la mise en place des campagnes de sensibilisation communautaire et des cellules d'écoute.