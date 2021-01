Yvidero attristée, ses derniers moments avant l'assassinat de son ami

Un an après la mort de son ami Bilé Niamké Wilfried alias Wilf Powodzenie, sauvagement assassiné à son domicile à Abidjan, la web humoriste Yvidero a exprimé sa tristesse.

Un an après l'assassinat de son ami, Yvidero exprime son amertume

Des jours après le décès du colonel-major Issiaka Ouattara alias Wattao de qui elle se disait très proche, la talentueuse comédienne ivoirienne, Yvidéro, a été frappée par un autre malheur.

En effet, l'humoriste perdait de façon tragique son ami et confident, Bilé Niamké Wilfried alias Wilf Powodzenie dont le corps sans vie avait été retrouvé à son domicile à Cocody dans la soirée du mardi 14 janvier 2020.

''Ils m’ont arraché une partie de moi ce 14 janvier en m’annonçant l’assassinat de ma version masculine, mon Pitchou, mon Étoile. Ils t’ont arraché à moi. BB, tu es où? Pourquoi ? Pourquoi tout ceci m’arrive. Qu’ai-je fait ? Quelle est cette épreuve Seigneur?'', s'était attristée Yvidero suite au décès de celui qui occupait également un poste de responsabilité dans une compagnie de téléphonie mobile de Côte d'Ivoire.

Quelques semaines après ce crime horrible, la police est finalement parvenue à mettre la main sur l'assassin de l'ami d'Yvidero. Ce dernier a même reconnu son crime, affirmant avoir agi par jalousie.

Un an après le brusque décès de son confident, Yvidero n'arrive toujours pas à s'en défaire. Elle a d'ailleurs exprimé son amertume à travers une publication sur sa page Facebook, dans laquelle elle raconte sa dernière rencontre avec ce dernier.

''Ce soir là, on avait fini de dîner comme à nos habitudes et tu as reçu un appel. Tu devais déposer ta nièce et aller à ton rendez-vous. Malgré toutes mes supplications de rester avec moi pour parler, tu as insisté pour y aller en me promettant de revenir et depuis lors, je t'attends...", s'est-elle souvenue.