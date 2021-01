Didier Drogba et Gabrielle Lemaire ou le scandale du love caché

Love entre Didier Drogba et Gabrielle Lemaire? Une vidéo impliquant l’Ivoiro-Belge, mariée au fondateur de la société Africab version Uber d’Abidjan, et l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, affole la toile ces dernières heures.

Que s'est-il passé entre Didier Drogba et Gabrielle Lemaire?

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit au lit la légende de Chelsea, marié mais en « fin de relation » avec la malienne Lala Diakité, en compagnie d'une autre femme : Gabrielle Lemaire, selon la presse locale. La dernière citée, aussi en instance de divorce d’avec Vangsy Goma, petit fils du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso.

Drogba, se faisant mordre le dos par la jeune dame, pousse un cri de douleur avant d'affirmer ceci : ''(...)Elle est positive ; elle veut me contaminer en me mordant ''. La vidéo s'est très rapidement répandue sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi les réactions de plusieurs internautes dont la plupart ont tout de suite estimé qu'il existe une relation amoureuse entre les deux acteurs de la vidéo.

Gabrielle Lemaire dont le père fut le président de la Chambre de commerce belge en Côte d’Ivoire, et Vangsy ont prononcé le « Oui ! » sacramental lors d’une emphatique cérémonie de mariage le samedi 21 Novembre 2015 à l’Hôtel de ville du District situé au Plateau. Suivie d’un banquet pompeux au somptueux Abidjan Sofitel l’Hôtel Ivoire bouclé, la veille par mesure de sécurité oblige, la cérémonie devant enregistrer la présence du couple présidentiel congolais qui avait effectué spécialement le déplacement depuis Brazzaville.

Ce pompeux mariage a même vu la participation de hautes personnalités ivoiriennes dont l’ex-Premier ministre, Daniel Kablan Duncan; le Ministre d’Etat, Hamed Bakayoko à l'époque; et Guillaume Soro, alors président de l’Assemblée nationale. Mais aussi des sommités de la musique africaine : Koffi Olomidé et Meiway qui ont animé cette soirée où le faste a été célébré.

Nouvellement marié à l’Ivoiro-Belge, c’est vers fin 2015, que Vangsy Goma vient mettre en route la compagnie Africab à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Un service de location avec chauffeur composé de plusieurs offres allant des moyennes aux prestations de luxe. La nouvelle structure pilotée par le petit fils du président du Congo Brazzaville, qui entend la doter d’au moins 180 véhicules, veut offrir aux Abidjanais de meilleurs conditions de déplacements avec toutes les garanties sécuritaires.

Africab s’est donc dotée d’une école de formation pour son personnel : Academy Africab. Un système de géolocalisation et des réservations par téléphone ou via internet sont aussi offerts aux utilisateurs. L’ambitieux projet n’ira pas loin, pas plus de deux ans, que les taxi Africab se font rare au bord de la lagune Ebrié.

«Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille», a clarifié Drogba.

Une version plus convaincante que celle relayée par l’entourage de l’ancien buteur de Chelsea qui affirmait que cette séquence était tirée d’une publicité qui sera prochainement diffusée afin de lutter contre le covid-19. Didier Drogba et Gabrielle Lemaire seraient donc désormais en couple? Wait and see, qui vivra verra…