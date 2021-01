FIF: La candidature de Drogba menacée après la fuite de sa vidéo intime?

Suite à la vidéo publiée le mercredi 13 janvier 2021 sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit Didier Drogba, allongé dans un lit, aux cotés d'une femme du nom de Gabrielle Lemaire, l'ancien footballeur a fait une importante annonce.

Didier Drogba: "Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l'année dernière"

Une vidéo intime dans laquelle l’on aperçoit clairement l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, en compagnie d’une jeune dame autre que épouse Lalla, a suscité une vive polémique sur la toile.

Pour de nombreux internautes, cette femme est sûrement une amante de l’ancien buteur ivoirien; et ce, d'autant plus que des rumeurs annoncent depuis quelques mois, une séparation entre Didier Drogba et sa épouse Lalla Diakité. Eh bien! Cette rumeur sur le divorce d'avec la belle Lalla, a été confirmée par l’ancien footballeur.

« Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui. Je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille", a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

Élection à la FIF: Les anti-Drogba jubilent

Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba, quoique soutenu par une grande partie de la population, ne fait cependant pas l’unanimité dans le milieu du football ivoirien.

Certains de ses détracteurs qui l'accusent d’être à la base du comité de normalisation imposé à la Fif, n’ont pas manqué l’occasion pour moquer le candidat qui a saisi la FIFA après le rejet de sa candidature. Aussi anodine que cette vidéo puisse paraître, elle impactera sûrement de façon négative l'image de marque de Didier Drogba.