Didier Drogba au coeur d'un scandale: Voici toute la vérité

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est actuellement au coeur d'une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux.

Une vidéo intime de Didier Drogba publiée sur les réseaux sociaux

Tout est parti, en effet, d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'on aperçoit la légende de Chelsea, au lit, en compagnie d'une femme. Drogba, se faisant mordre le dos par la jeune dame, pousse un cri de douleur avant d'affirmer ceci: ''(...)Elle est positive; elle veut me contaminer en me mordant ''. La vidéo s'est très rapidement répandue sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi les réactions de plusieurs internautes dont la plupart ont tout de suite estimé qu'il existe une relation amoureuse entre les deux acteurs de la vidéo.

Ce, d'autant plus que des rumeurs annoncent depuis quelques mois, une séparation entre Didier Drogba et sa femme Lala Diakité. Le site actupeople est allé plus loin en identifiant la jeune dame dans le lit de l'ancien footballeur ivoirien. ''Elle répond au nom de Gabrielle Lemaire. C’est une Ivoiro-Belge dont le père était le président de la Chambre de commerce belge en Côte d’Ivoire. Elle avait épousé Vangsy Goma, fondateur de Africab, petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Didier Drogba et Gabrielle Lemaire entretiennent une relation sentimentale depuis maintenant deux ans'', informe le média.

Dans la foulée, une source proche de l'ancien buteur ivoirien a apporté des précisions: ''Cette vidéo qui circule sur Didier Drogba est une séquence inexploitée, prise sur un plateau de tournage dans le cadre d'une campagne de sensibilisation COVID. Elle n'était nullement destinée à se retrouver sur les réseaux sociaux. On comprend qu'elle viserait à nuire à son image''.