Législatives 2021: PDCI et le parti de Gbagbo ne sont pas prêts

En Côte d’Ivoire, les deux principaux partis d’opposition, que sont le PDCI-RDA et EDS, sont favorables à un report des élections législatives prévues dans le pays le 6 mars prochain.

EDS et PDCI plaident le report des législatives: "Le délai imparti est trop court "

C’est l’une des principales préoccupations de l’opposition ivoirienne à quelque deux mois de la tenue des prochaines élections législatives. Le PDCI-RDA et EDS, plateforme politique proche de Laurent Gbagbo, sollicitent le report du scrutin initialement prévu pour le 6 mars 2021. Les deux principaux partis de l’opposition évoquent un délai trop « étriqué » qui ne leur donne pas le temps de préparer au mieux, leur participation à cette élection.

«Ça va être très difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain de ce dialogue politique, on espérait souffler un peu lorsqu’ils ont annoncé le chronogramme », lâche Pr Niamkey Koffi, à la sortie d’une rencontre d’échange entre les partis politiques et le président de la Commission électorale indépendante (CEI). Rencontre au cours de laquelle, le magistrat Coulibaly-Kuibiert a rendu public le chronogramme établi pour le déroulement des législatives.

«Ce chronogramme est très difficile parce qu’il y a des années passées, 2016, 2018, on a eu 80 jours pour préparer les élections. Alors qu’aujourd’hui, nous avons une vingtaine de jours. Il faut faire des appels à candidatures et ensuite traiter les dossiers et aussi envoyer les dossiers à la CEI. Et c’est tout ça qui fait que c’est difficile », a déploré le secrétaire exécutif en chef par intérim du PDCI-RDA.

L’intérimaire du Pr Maurice Guikahué est soutenu dans son propos par Gervais Tchéidé, vice-président de EDS. « Nous avons aussi réitéré notre souci de voir le gouvernement, notamment la CEI proposer au regard des délais trop étriqués pour les élections à venir, la possibilité d’un report parce qu’aujourd’hui, nous allons aux pas de course à ces élections et il y a fort à parier qu’on va terminer essoufflé et qu’il y aura des difficultés », a-t-il indiqué. Pour le représentant du parti de Laurent Gbagbo, il nécessaire pour le gouvernement ivoirien de songer à un éventuel report du scrutin; et ce, d’autant plus que «le délai imparti est trop court ».

«Le délai imparti est trop court et nous avons pensé qu’on pourrait examiner la possibilité d’un report, mais évidemment l’argument qui nous est opposé, c’est celui du respect des délais constitutionnel. Nous avons répondu que la constitution elle-même prévoit la possibilité que les députés encore en exercice, restent en fonction jusqu’aux nouvelles élections », a-t-il laissé entendre. M. Tchéidé a par ailleurs rassuré que l’opposition ne se trouve aucunement dans une position de belligérance, mais plutôt dans une posture de dialogue en vue du règlement de toutes les questions qui pourraient entraver le bon déroulement du scrutin.

«On appelle toujours au dialogue et on met en avant, les préoccupations qui sont les nôtres pour qu’on les examine ensemble, pour qu’on voit ensemble, qu’est-ce qu’on peut régler maintenant pour rendre le jeu électoral transparent et qu’est-ce qui peut être réglé plus tard. Tout ce qui peut être réglé maintenant, de notre point de vue, nous l’avons exprimé et il appartient au parti de faire en sorte que les élections se fassent de façon apaisée; c’est ce que nous souhaitons », a-t-il rassuré.

La campagne électorale pour les élections législatives, est fixée du 26 février au 4 mars 2021. Les candidats ont jusqu’au 20 janvier pour déposer leurs dossiers de candidature. La liste provisoire des candidatures, sera, quant à elle, publiée le 31 janvier 2021. L’élection est prévue le 6 mars 2021 et les résultats provisoires, connus trois jours plus tard.