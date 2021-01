Titrologie du 16 janvier 2021 : Des nouvelles de Maurice Guikahué

La titrologie du 16 janvier 2021 tourne largement autour des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. La presse ivoirienne donne également des nouvelles de Maurice Kakou Guikahué, évacué en France pour des soins médicaux.

Titrologie du 16 janvier 2021 : "L'opposition exige le report des législatives"

Le journal L'Expression, dans sa titrologie du 16 janvier 2021, nous apprend que la Commission électorale et indépendante (CEI) d'Ibrahime Coulibaly Kuibiert a dévoilé "tout le chronogramme" des élections législatives. Selon notre confrère, ce scrutin comporte de "grands enjeux". Cependant, Notre Voie nous fait savoir que les partis politique de l'opposition sont pour le report des législatives qui devraient se tenir le 6 mars 2021. L'Héritage abonde dans le même sens en soutenant que le découpage électoral "de 2011 est une honte pour la Côte d'Ivoire".

Le Nouveau Réveil livre des nouvelles fraiches de Maurice Kakou Guikahué et N'dri Narcisse. Le journal écrit que Me Suy Bi, avocat du PDCI, explique tout. Nouvelles Générations préfère s'interroger : "Participation ou non aux législatives, à qui profite le désaccord ?"

Pendant ce temps, précise L'Inter, au sein du RHDP (Rassemblement des houphoëtistes pour la démocratie et la paix), "ça prépare des plans B". Le Patriote nous annonce que l'opposition a signé le rapport final de la ,phase 3 du dialogue politique.

À propos du report des législatives souhaité par les partis politiques de l'opposition, Le Jour note dans sa titrologie du 16 janvier 2021 que "la CEI crache ses vérités aux candidats et aux partis politiques". Pour sa part, Soir Info revient sur l'affaire des casques bleus ivoiriens tués au Mali par des terroristes. "Du nouveau dans l'affaire", fait remarquer le tabloïd. En outre, le média fait des révélations sur des centaines de fonctionnaires de la Fonction publique.

À la Une de Super Sport, nous apprenons que la société civile est appelée à la rescousse pour sauver le sport ivoirien. "Dao Gabala, présidente du comité de normalisation" de la FIF (Fédération ivoirienne de football), laisse entendre le journal sportif.