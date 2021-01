Mali: 3 casques bleus ivoiriens tués, 4 autres blessés dans une attaque

Les casques bleus ivoiriens en mission de sécurisation au Mali voisin, viennent d'enregistrer une lourde perte en vies humaines en leur sein.

Un détachement de casques bleus ivoiriens, victime d'une attaque terroriste au Mali

Douleur et tristesse au sein des Forces armées de Côte d’Ivoire. 3 militaires faisant partie du contingent des casques bleus ivoiriens en mission au Mali, ont péri ce mercredi 13 janvier 2021 dans une attaque terroriste au sud de Tombouctou, apprend-on du communiqué ci-dessous signé du Général de Corps d’Armée, Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées de Côte d’Ivoire.

Communiqué du Général de Corps d’Armée, Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées de Côte d’Ivoire

Ce jour mercredi 13 janvier, aux environs de 12 h 30 GMT, un détachement de casques bleus ivoiriens engagés au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), en mission de reconnaissance, a été l’objet d’une attaque de Groupe Armée Terroriste à 95 km environ au Sud de Tombouctou.

Celle-ci a consisté en l’emploi d’Engin Explosif Improvisé (EEI) au contact duquel un des véhicules blindés a explosé, et de tirs directs. L’ennemi a été repoussé. Pour l’heure, le bilan fait état de trois (03) casques bleus ivoiriens tués et de quatre (04) autres blessés.

Des renforts aériens constitués d’hélicoptères d’attaque et d’aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain en vue de procéder à un ratissage de la zone d’une part, et évacuer les blessés vers les structures médicales, d’autre part. Le Chef d’Etat-Major Général des Armées présente ses condoléances aux familles des militaires tombés au champ d’honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Fait à Abidjan, le 13 janvier 2021.

Le Général de Corps d’Armée

LASSINA DOUMBIA

Chef d’Etat-Major Général des Armée