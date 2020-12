Législatives 2021: La CEI met la pression sur les acteurs politiques

Selon le calendrier dévoilé par la Commission électorale indépendante (CEI), en attente de confirmation par le gouvernement, les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire, devraient se tenir le samedi 6 mars 2021.

Législatives 2021: Un calendrier électoral signé de la CEI en attente de confirmation par le gouvernement

Les 255 députés de l’Assemblée nationale ivoirienne présidée par Amadou Soumahoro, verront leur mandat remis en jeu le samedi 6 mars 2021, annonce un communiqué de la Commission électorale indépendante. Selon le calendrier en attente de confirmation par le gouvernement, les candidats aux sièges pour la prochaine législation, pourront déposer leurs dossiers de candidature dans la période allant du lundi 4 janvier au mercredi 20 janvier inclus.

Comme en 2016, ce scrutin devrait probablement se dérouler en un seul tour à la « majorité relative » et convoquer aux urnes plus de 7 millions d’électeurs, selon la liste électorale en vigueur. Pour ces élections, il faudrait compter sur la participation de l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo. Après le boycott des scrutins de 2011 et de 2016, l’ex-parti au pouvoir a annoncé, la semaine dernière, sa participation et entend se donner les moyens de les remporter à une « écrasante majorité ».

« Nous irons aux législatives en prenant toutes les dispositions pour ne pas que notre victoire ne nous soit volée », a confié à RFI, Assoa Adou, le secrétaire général du parti, souhaitant toutefois que dialogue entamé avec le gouvernement, aboutisse à la réforme effective de la Commission électorale indépendante.

« Nous n'avons pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non respect de la constitution mais en politique, il faut toujours se battre (…) Nous demandons en accord avec nos partenaires de la plate-forme de l'opposition et les autres, que cette commission soit reformée », a-t-il ajouté.

Selon un responsable de la CEI, le communiqué électoral qui a fuité, ne sera officiel que lorsque le gouvernement va se réunir en Conseil des ministres sur la question et convoquer le collège électoral.