Nommée à la FIF, qui est Mariam Dao Gabala, pdte du comité de normalisation

Mariam Dao Gabala, diplômée de HEC Paris, sénatrice de la République de Côte d’Ivoire, a été nommée, le jeudi 14 janvier 2021, présidente du Comité de normalisation imposé par la FIFA aux instances de la Fédération ivoirienne de Football (FIF).

Comité de normalisation FIF - Dao Gabala, une experte en redressement au foot

La Fondatrice et Présidente Directrice Générale de MDG Consulting depuis 2015, Mariam Dao Gabala, est moins une icône dans le monde du football ivoirien qu’une rompue du leadership féminin en Côte-d’Ivoire. Sénatrice depuis avril 2019, Mme Gabala accède à l'École supérieure de commerce d'Abidjan (ESCA) après son baccalauréat. Elle le réussit et entame une formation dans la finance qu’elle perfectionne par la suite à HEC à Paris jusqu'en 1984 et à HEC Montréal en Juillet 2007. En 2011, elle passe avec succès le First Advanced Management Program de IESE Business School à Abidjan et à Barcelona.

Dao Gabala - Vie professionnelle dans les finances

Sa vie professionnelle est marquée par les finances, le management et la formation des cadres africains puis des consultances pour plusieurs institutions internationales. Mariam Dao Gabala est experte en finance, engagée dans les transitions et le redressement des organisations en difficulté, à l’image de l’UNACOOPEC CI Côte d’Ivoire dont-elle a présidé le comité de redressement de 2013 à 2017.

Ses 20 années d’expérience à OIKOCREDIT, une institution de financement fondée par le Conseil œcuménique des Églises, lui ont permis de développer une solide expertise dans les domaines du financement des institutions de micro finance, des organisations de base et des organisations vulnérables avec un accent particulier sur les femmes engagées pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest.

Ce qui lui vaut la désignation comme administrateure successivement d’Ecobank Bénin et d’Ecobank Ghana dont elle a impacté les activités de financement des PME, faisant de cete dernière, la première banque du Ghana dans le réseau du groupe Ecobank. L’ancienne Consultante internationale des années 90 avec la Banque Africaine de développement (BAD), le Bureau International du Travail (BIT) et la Banque Mondiale dans les domaines de l’entreprenariat féminin, est sollicité en 2018 par l’ONG internationale, Save the Children, qui décide de faire d’elle son Ambassadrice pour l’éducation de la jeune fille.

Mariam Dao Gabala - Dinstinctions

La présidente de Stand-Up Africa 2050, cumule plusieurs distinctions dont celles de Chevalier dans l’ordre du Mérite Ivoirien, en 2010 puis Officier dans l’ordre du Mérite Ivoirien (2013) par l’Etat Ivoirien pour son leadership et son travail pour l’autonomisation des femmes. Palme de l’excellence, médaille décernée en 2012 par le Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant pour son engagement continu pour le leadership féminin, l’auditrice de la Chaire Unesco, est honoré en 2013 comme Officier dans l’ordre du Mérite Ivoirien médaille décernée par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Comité de normalisation - L’équipe de Mariam Dao Gabala

Le comitéé de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF en temps utile. Mais déjà, Mme Gabala, membre du Conseil Administration Régional de WANEP (West Africa Network for Peace Building), sera aidée dans sa tâche par l’ancien ministre ivoirien de la sécurité et professeur de droit constitutionnel, Martin Bleou, et Me Simon Abé.

Quelles seront les missions de Mariam Dao Gabala et du comité de normalisation

Au menu des missions de Mariam Dao Gabala qui ne peuvent excéder fin décembre 2021 à la tête du comité de normalisation, entre autres, seront de gérer les affaires courantes de la FIF ; réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité́ avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’Assemblée générale de la FIF. Mais aussi de réviser les statuts de certaines parties prenantes et en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révises.