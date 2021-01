Législatives: Pourquoi Samba David est candidat à Ouragahio, chez Gbagbo

Samba David, de son vrai nom Nicaise Douyou, est candidat sous la bannière indépendante aux élections législatives du samedi 6 mars 2021 à Ouragahio-Bayota, circonscription électorale dont l'ancien président Laurent Gbagbo a été longtemps le député. Le premier responsable de la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, a déposé son dossier de candidature, mardi 19 janvier 2021, au siège de la Commission électorale indépendante (CEI).

Samba David : « Nous voulons être au Parlement pour dire non à tout ce qui est injustice »

Sous la bannière indépendante, l’activiste de la société civile ira le 6 mars prochain à la conquête du siège de député de la circonscription électorale de Ouragahio-Bayota. Samba David qui a deposé son dossier de candidature, mardi 19 janvier 2021, a confié à la presse les raisons qui fondent sa décision de concourir à cette élection.

"Nous avons décidé d’aller à l’hémicycle pour parler, pour porter le combat social de la rue à l’hémicycle. Nous sommes des soldats dans la rue, mais nous voulons être des citoyens dans une tribune du parlement pour dire non à tout ce qui est injustice sociale et pour dire non à l’augmentation et aux injustices que nous subissons », a confié Samba David après le dépôt de sa candidature.

Le premier responsable des indignés de Côte d’Ivoire a certes conscience de l’ampleur de la tâche qui l’attend face aux adversaires du FPI et du RHDP, mais croit fermement en ses chances. « Nous avons des adversaires que nous allons battre. Nous avons le RHDP, le FPI, que nous allons battre à plate couture », a-t-il déclaré confiant.

«La candidature que je représente aujourd’hui, est celle de tous les indignés qui, depuis longtemps, ont pensé que l’Assemblée nationale devrait être un endroit où les intérêts du peuple, devraient être défendus. Ces indignés qui ont pensé que l’Assemblée nationale était un lieu où les députés étaient redevables aux élus. Malheureusement, nos députés depuis toujours, sont redevables non seulement à leurs partis politiques, mais au président de leur parti. Cela explique pourquoi nous ne sommes pas dans un Etat de droit. Parce que dans un Etat de droit, on exige que les députés soient redevables aux électeurs que nous sommes et au peuple », a laissé entendre Samba David.